    Жертвы сардобинского прорыва снова перед судом Узбекистана…  

    Какое решение вынесет Сырдарьинский облсуд в отношении бездомных жертв прорыва Сардобинского водохранилища, оштрафованных на 1000 долларов за пикет в Ташкенте, — ведь они так надоели властям РУз?

    На пикете у посольства США в Ташкенте 10 февраля 2026 года
    Сырдарьинский областной суд сегодня утром должен начать рассмотрение кассационной жалобы трех жителей Акалтынского района, чьи дома были до основания разрушены в результате прорыва 1 мая 2020 года Сардобинского водохранилища.

    17 февраля суд Акалтынского района Сырдарьинской области выписал им штраф в размере 12 млн 360 сумов (1009 долларов США) за якобы участие 10 февраля в пикете в Ташкенте у здания посольства США.

    Решение суда коснулось 55-летнюю мать троих детей Рано Ташматову, 56-летнюю мать троих детей Гульсару Мамирзаеву и 52-летнего отца двоих детей, инвалида 1-ой группы Салимжона Кийлибоева.

    Обокрали и забыли…

    Все трое граждан и их семьи уже на протяжении почти шести лет существуют без крова над головой, помимо них без компенсации и обещанного нового жилья остаются еще как минимум девять семей.

    Обман и коррупция, по мнению жертв сардобинского прорыва, стали причиной, почему местные власти в Сырдарьинской области обошли их при распределении построенных для всех жертв катастрофы домов.

    Но сегодня их положение, тяготы и несчастья — никого в Узбекистане уже не интересуют. Власти и в Сырдарье, и в Ташкенте хотят лишь заткнуть им рты, чтобы сгинули с глаз долой и не беспокоили их более своими требованиями и жалобами, тем более не позорили перед США!

    Салимжон Кийлибоев, инвалид I-ой группы, рассказывает Ц-1, что вообще не принимал участие в пикете. Из-за своей физической ограниченности он не успел попасть на пикет, просто не дошел до назначенного места, опоздал, и акция прошла до его прихода.

    Салим Киqлибjев с двумя дочками - бездомная семья с мая 2020 года...
    Но что власти взялись за него и других жертв Сардобы серьезно, говорит и другой вопиющий факт: Кийлибоева по неизвестной ему причине лишили пособия, а группа инвалидности с I-ой была изменена на III-ю.

    «С 17-го февраля мне приостановили выплату пособия по инвалидности, — рассказывает обескураженный и расстроенный Кийлибоев, — то есть за пикет, в котором я не принимал участия, меня в этот день оштрафовали и лишили единственных денег, на которые проживает моя семья».

    Для оштрафованных жертв сардобинской катастрофы, в принципе, размер штрафа не имеет значения. У них нет и гораздо меньшей суммы денег.

    «Можете оштрафовать нас на миллион долларов и даже миллиард, — говорят в слезах Рано Тошматова и Гульсара Мамирзаева, — у нас нет и одного лишнего доллара, а хотите — вообще выносите смертный приговор, у нас больше нет сил так жить».

    Как решит Сырдарьинский областной суд — мы узнаем уже скоро. Но справедливости, а также сострадания и правда от суда Узбекистана президента Шавката Мирзиеева — никто, по большому счету, не ждет.

    Здесь список семей остающихся по сей день без домов в Сырдарьинской области Узбекистана после прорыва Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 года:

    1. Карабаев Султан Кулжанович — махалля «Шодлик», Акалтынского района Сырдарбинской области Узбекистана;
    2. Ташматова Рано Абдуллаевна — махалля «Шодлик», Акалтынского района Сырдарбинской области Узбекистана;
    3. Мамирзаева Гульсара Рахмановна — махалля «Шодлик», Акалтынского района Сырдарбинской области Узбекистана;
    4. Килибоев Салимжон Убайдуллаевич — махалля «Хакикат» Мирзаабадского района Сырдарьинской области Узбекистана;
    5. Холикова Шодия — махалля «Саховат» Акалтынского района Сырдарьинской области;
    6. Юлдашева Зумрад — махалля «Ахиллик» Акалтынского района Сырдарьинской области Узбекистана;
    7. Абдуназарова Унсиной — махалли «Навои» Акалтынского района Сырдарьинского района Узбекистана;
    8. Махкамова Шарофат — махалля «Шодлик» Акалтынский района Сырдарьинского района Узбекистана;
    9. Кузиева Муновар — махалля «Шодлик» Акалтынский района Сырдарьинского района Узбекистана;
    10. Бурхонова Инобат — махалля «Шодлик» Акалтынский района Сырдарьинского района Узбекистана
    11. Аккулова Олмахон — махалля «Хакикат» Мирзаабадского района Сырдарьинской области Узбекистана;
    12. Сахобиддинов Юнусали — махалля «Шодлик» Акалтынский района Сырдарьинского района Узбекистана.

    Ц-1

