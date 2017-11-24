Жить в Центральной Азии становится дороже

В странах ЦА наблюдается общая тенденция к повышению цен на продовольствие, и, несмотря на ежегодный рост госвыплат, жить здесь становится сложнее.

Казахстан

В Республике Казахстан минимальный размер заработной платы (МРЗП) ежегодно принимаемается на законодательном уровне. С начала 2017 года он составляет 24 459 тенге (74 доллара США), увеличившись за год на 6,9%.

Между тем, по данным сетевого издания «Zakon.kz» на октябрь, цены на продовольственные товары за год выросли на 8,4%.

Кыргызстан

В отличие от соседей, МРЗП в Кыргызстане является и прожиточным минимумом населения, и минимальным размером заработной платы. Он устанавливается ежегодно соответствующим законом.

По сравнению с прошлым годом он вырос на 2% и составил 1200 сомов (17 долларов США). По этому показателю Кыргызстан – на последнем месте в ЦА.

Примечательно, что это единственная страна в регионе, где рост минималки пропорционален росту цен на продовольствие. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, инфляция в 2017 году составила также 2%.

И это самый низкий показатель повышения цен в странах Центрально-Азиатского региона.

Однако, по сообщениям информационного агентства 24.kg, по итогам первого квартала 2017 года прожиточный минимум трудоспособного населения в государстве составил 5657 сомов (81 доллар США). А это практически в пять раз больше того, что установило правительство.

Таджикистан

Растет зарплата и в Таджикистане. В середине прошлого года она была увеличена на 60% и на сегодняшний день составляет 400 сомони (45 долларов США).

При этом предыдущая индексация проводилась в сентябре 2013 года. Обещанное правительством на 2015 год повышение так и не состоялось из-за отсутствия денег в бюджете.

Как говорится в докладе Межгосударственного статистического комитета СНГ, в Таджикистане сокращается реальный сектор экономики, сильно снижается покупательная способность населения.

По данным, озвученным на ежегодной конференции по продовольственной безопасности в Евразийском регионе, цены на основные виды продуктов питания в Таджикистане за 2005–2016 годы выросли от 2 до 7 раз. А по данным Межгосстаткомитета СНГ, только за текущий год произошел рост на 5,6%.

Основными причинами этого называются недостаточность собственного производства, действия спекулянтов, несовершенность транспортной и торговой инфраструктуры, девальвация национальной валюты и другое.

Туркменистан

Похожи дела и у соседей. В Туркменистане МРЗП увеличивается ежегодно на 10%. Благодаря очередному повышению в январе минимальная зарплата будет составлять 715 манатов (85 долларов США по черному курсу). Этот показатель является самым высоким в ЦА.

Однако, как сообщает портал «Хроника Туркменистана», только за последние четыре месяца цены на отдельные продукты питания в стране выросли от 10 до 40%.

Узбекистан

В Узбекистане очередное повышение МРЗП ожидается уже в декабре. Согласно Указу президента РУз, она вырастет на 15 процентов и составит 172 240 сумов (21 доллар США).

При этом за год цены в стране поднялись на 30%. Однако официальная статистика склоняется к показателю в 9,3%.