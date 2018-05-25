Житель Бухары полжизни борется за отобранное место в вузе

Максим Цуканов в 2002 году лишился бюджетного места: его занял чемпион РУз по спортивной гимнастике, но 16 лет расследований указывают, что атлет мог представить фальшивую справку.

Максим Цуканов, преподаватель вуза в Бухаре, рассказывает, что история, случившаяся в 2002 году, когда он не был зачислен на спортивный факультет Бухарского государственного университета, все еще не отпускает его и во многом предопределила его дальнейшую жизнь.

В настоящее время Цуканов, 32-летний преподаватель одного из бухарских вузов, продолжает бороться за справедливость в деле 16-летней давности.

По его словам, в 2002 году он, 16-летний парень, набрав 120,7 балла, оказался одним из десяти претендентов на грант (бесплатное обучение) на спортивный факультет Бухарского госуниверситета.

Его уже поздравляли с получением статуса студента, но итоговые списки были подкорректированы: последнее бюджетное место занял Кирилл Попов, которого представили как чемпиона Узбекистана по спортивной гимнастике в дисциплине «кольца».

Максим, в свою очередь, стал первым в списке на контракт. Но платное обучение было не по карману его родителям-пенсионерам, а кредит 16-летнему парню никто не дал.

Студентом Цуканов стал только через четыре года, получив грант на факультет нефти и газа в Бухарском инженерно-технологическом институте, который и окончил с отличием.

С 2011 года он работает ассистентом кафедры в университете. Недавно стал стипендиатом фонда президента «Истедод», а в сентябре едет на стажировку в Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина.

Судам не доверяет

Цуканов считает, что история с неудавшимся поступлением в вуз все еще влияет на него.

«Эта махинация перевернула мою жизнь. Я до сих пор помню слова ректора: «Пацан, правду докажешь – университет не окончишь».

Только поднятие общественного резонанса поможет восторжествовать справедливости», – говорит Цуканов.

У нашего собеседника собралась целая папка с ответами из различных госструктур – виртуальной приемной президента Узбекистана, Кабинета министров и Госкомитета по физической культуре и спорту РУз.

Из последнего пришел ответ в 2017, что в 2002-м Кирилл Попов не был членом сборной команды Узбекистана по спортивной гимнастике и в том году не выигрывал чемпионат страны.

Центральный госархив Узбекистана в том году тоже сообщил, что сведений о Попове за период 2000-2005 годы в Госкомитета по физкультуре и спорту страны не имеется.

Ц-1 поинтересовался у Цуканова, почему он не обратился в суд еще в 2002 году, чтобы его зачислили в вуз и наказали виновных.

«Я не верю суду, поскольку никто из чиновников не разобрался в моей истории: ни прокуратура, ни хокимият, ни Аппарат президента, ни Олий Мажлис (парламент), думаю, и суд бы не справился», – считает бухарец.

По словам Максима, в 2017 году ему пришел ответ из Госкомитета республики по физкультуре и спорту, где написано, что он отправил в суд его жалобы, но до рассмотрения дела так и не дошло.

«Я буду добиваться от вуза и чиновников признания вины и принесения официальных извинений плюс выплаты морального ущерба», – резюмирует Цуканов.