Жители бухарского села изобрели инновационный трактор

Два изобретателя из Бухарской области РУз собрали трактор, превосходящий все существующие аналоги. Теперь они надеются, что им заинтересуется государство.

Десять лет понадобилось отцу с сыном из Жондорского района Бухарской области, чтобы на собственные средства собрать инновационный трактор, по своим характеристикам во многом превосходящий существующие аналоги.

Шахоб Корёгдиев и Шухрат Сувонов начали собирать сельскохозяйственную машину в 2006 году во дворе собственного дома. Купили и разобрали на детали пять старых машин, которые впоследствии и послужили основой для их трактора.

Как подсчитали сельские изобретатели, машина обошлась им примерно в 200 млн сумов (25 тысяч долларов США). А результат получился впечатляющим.

Трактор расходует 18–20 литров на гектар, копает борозды 40–45 см в глубину, а весит всего 3,5 тонны. При этом сервисное обслуживание обходится значительно дешевле, чем у зарубежной техники.

«Наша бухарская земля – специфическая: в ней много соли. Техника, которая обрабатывает наши поля, – зарубежная. Она тяжелая и прессует почву. Поэтому мы с сыном решили сделать свой трактор», – рассказывает отец семейства Шахоб Корёгдиев.

Кому достанется разработка?

В декабре прошлого года инновационная разработка была запатентована в Узбекском агентстве по интеллектуальной собственности. Однако изобретатели, живя в селе и не понаслышке зная трудности дехкан, решили пойти дальше.

Они хотят поставить производство своего трактора на поток, причем именно в Узбекистане.

«Не хватает техники, топлива. Фермеры мучаются. Этот трактор уже вспахал порядка ста гектаров. Если поставить его производство на поток, сколько можно будет сэкономить? Если бы была возможность, я бы им всем помог. Но у меня нет на это финансов», – говорит Корёгдиев.

По его словам, в столице об этом знают, но чиновники не спешат претворять в жизнь инновационный проект. Между тем разработкой уже заинтересовались в России и Китае.

Сам же Корёгдиев не теряет надежды увидеть свое детище на родных узбекистанских полях.

Преемственность поколений

Работать с техникой Шахоба научил отец, который был мастером на все руки – и шофером, и мотористом, и специалистом по сельхозтехнике.

«Разработчики в основном работают с бумагой – теоретически. Я – практически. Знаю, как должна себя вести каждая деталь, как ее можно усилить, уменьшить расход… Всё в голове разрабатываю», – говорит изобретатель.

Свои знания, в свою очередь, он передал уже своему сыну – Шухрату, в честь которого и назвал трактор.

«Интересоваться, чем занимается мой отец, я начал лет в восемь. Он учил меня делать какие-то детали, ремонтировать сельскохозяйственные инструменты. А сегодня мы еще занимаемся их изготовлением. Эти навыки пригодились нам во время производства трактора», – говорит Шухрат.

Зачем нужны конкурсы?

В 2014 году отец с сыном выиграли свой первый конкурс. На республиканском этапе «Ташаббус» в Ташкенте они представили свои поршни для автомобильного двигателя.

«Победив в этом конкурсе, мы надеялись, что сможем на основе наших разработок сделать свой дизельный двигатель. Но нам не хватило финансов. Никакой поддержки мы так и не дождались, и проект пришлось отложить в долгий ящик», – рассказывает Шухрат.

«Когда я еще не был женат, в 1989 году, изобрел трактор на педалях. Он работал, естественно, без топлива. Пришли тогда с обкома и на моих глазах сломали его, угрожали даже исключить из партии. Кому-то это не понравилось. Почему-то сегодняшнее положение дел мне напоминает тот случай», – продолжает Корёгдиев.

Тем не менее бухарские Кулибины продолжают творить. В планах – усовершенствовать свой трактор и сделать его гибридным, работающим как на солярке, так и на газе.

Таким образом, они хотят повысить его эффективность на 80 процентов и уменьшить расход топлива до рекордных 7–8 литров на гектар. К установке соответствующего оборудования они уже приступили.

«В декабре прошлого года начали собирать комбайн. Он тоже будет экономичным, лучше зарубежных аналогов. Я искал подобные проекты в мире – не нашел. Надеемся, государство заинтересуется. Тогда бы мы смогли развивать другие проекты. Идей много», – поделился планами Корёгдиев.