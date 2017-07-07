Жители Коканда разоблачают махинации «Узтрансгаза»

«Пусть нас судят за клевету, если это неправда», – говорит один из жителей Коканда, заявляющих о приписках «Узтрансгазом» несуществующих долгов населению.

Группа жителей из города Коканда (Ферганская область) уже несколько раз обращались в виртуальную приемную президента Шавката Мирзиёева с заявлением, оспаривающим утверждение властей, что народ в стране систематически не платит за газ.

По мнению кокандцев, чье заявление попало в распоряжение Ц-1, они категорически не согласны с утверждением, недавно высказанным президентом, что долги населения за газ составили 5 трлн сумов.

В обращении к Мирзиёеву они пишут, как могла образоваться такая сумма, и люди, по их убеждению, к этому долгу не имеют никакого отношения.

«Узтрансгаз» против счетчиков

Житель Коканда Ахунджан Байханов рассказывает, что в мае 2014 года в жилых массивах города были установлены счетчики расходов газа марки «Агат», прошедшие контроль в Комитете стандартизации и метрологии Узбекистана и считающиеся передовой технологией.

Но, по его словам, поставщики газа, главным из которых является «Узтрансгаз», не хотят пользоваться счетчиками, что позволяет им прокручивать различные махинации.

«Если бы население обеспечивалось газом через эту передовую технологию, то значительно сократилась бы задолженность за газ, а президенту не надо было бы утверждать различные исполнительные бюро», – сказал Байханов.

Мужчина так уверен в своей правоте, как и другие подписавшиеся под обращением кокандцы, что не боится ответить за свои слова перед судом. «Пусть нас привлекут к уголовной ответственности за клевету, если это неправда», – говорит Байханов.

Долги за несуществующий газ

Другие кокандцы тоже уверены, что представленные огромные долги граждан перед государством за газ являются фальшивкой, поскольку населению не подается газ в указанных объемах.

Например, если стоимость за использование одного кубометра газа при давлении, равном 130 миллиметрам водного столба, в 2002 году составляла 10 сумов 87 тийинов, то в 2017-м цена достигла 246 сумов при уменьшении давления до 30 миллиметров водного столба, то есть какие долги за газ могут быть при таком давлении?

«Узтрансгаз» не заинтересован в установке в домах счетчиков расхода газа, убеждены кокандцы. Наоборот, в соответствии с неизвестно откуда взятыми тарифами на каждого члена семьи ежемесячно начисляется 10 340 сумов штрафа.

Председатель Ферганского областного отделения общества «Эзгулик» Адхам Мухиддинов считает, что власти по всей стране, прежде чем взыскивать задолженность с населения, должны покончить с коррупцией и организованной преступностью в отрасли.

«Если в домах будут установлены газовые счетчики, раскроется очковтирательство чиновников. Если в обращениях и заявлениях граждан по этому вопросу нет правды, то пусть их привлекут к ответственности», – говорит правозащитник.

Бюро принуждения против должников

30 мая этого года президент Шавкат Мирзиёев учредил специальное Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Эта служба будет отвечать за полноту и своевременность платежей за энергоресурсы, займется выявлением, пресечением и предупреждением фактов хищений и незаконных подключений к электрическим и газораспределительным сетям.

Зарплата сотрудников бюро составит 7–11 млн сумов (850–1340 долларов США по курсу черного рынка).

14 июня глава национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов сделал сенсационное заявление, что в областях страны, где десятилетиями нет газоснабжения, его не будет, и «надежд быть не должно».

Он сообщил, что в таких регионах компания будет работать по госпрограмме, предусматривающей снабжение населения газовыми баллонами и сжиженным газом. Для отопления домов есть программа по снабжению углем.

Отвечая на вопрос, почему в некоторых областях страны нет газоснабжения, глава «Узбекнефтегаза» ответил, что газовая отрасль в районах и областях 25 лет была пущена на самотек.

«Любой житель, любая организация подключались к трубе… Этим мы погубили районы, где был газ. Сейчас есть газ, а давления нет. А народ ставит насосы из Китая», – добавил председатель «Узбекнефтегаза».