Жителя Гулистана пытали сотрудники налоговой инспекции…

46-летний Анвар Акилов из города Гулистана Сырдарьинской области РУз утверждает, что подвергся пыткам налоговиков, подозревавших, что он «меняла».

Анвар Акилов обвиняет в избиении и пытках сотрудников Баяутского районного отдела Сырдарьинской области Департамента по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

По его словам, вдруг 23 мая 2018 года, во время получения от одноклассника Ф. Салиева, задолжавшего ему 100 долларов США, денег в сумовом эквиваленте, он подвергся задержанию сотрудниками вышеназванного департамента.

«В течение дня семеро сотрудников департамента до вечера избивали меня, добиваясь признания в том, что я валютчик, – рассказывает Акилов. – Через несколько дней, освободившись от них, я обратился к медикам и провел экспертизу на наличие побоев, они подтвердили наличие телесных повреждений».

Но в отношении тех, кто несколько дней удерживал мужчину под арестом и подвергал его групповому избиению и пыткам, не было возбуждено ни административного, ни уголовного дела.

При этом в налоговой негласно признали, что задержание Акилова произошло по недоразумению.

«Против семерых сотрудников департамента, которые во главе с его руководителем Фарходом Нумановым избивали меня, не принято никаких мер. До сих пор не вернули отобранных у меня денег. Когда я говорю, что буду обращаться в международные организации, сотрудники прокуратуры и милиции смеются надо мной», – продолжает Акилов.

Председатель Сырдарьинского отделения общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Исроил Ризаев направил по поводу дела Анвара Акилова десять жалоб президенту, в Генеральную прокуратуру и другие соответствующие органы РУз, однако пока никто из представителей официальных госструктур не соизволил ему ответить.