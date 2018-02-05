Журналист Дильмурод Саид – на свободе!

Дильмурод Саид стал еще одним узбекистанским политзаключенным досрочно вышедшим на свободу. Минувшие выходные он провел дома у брата в Ташкенте.

Журналист Дильмурод Саид 3 февраля вышел на свободу из колонии строгого режима УЯ 64/51 в городе Касане Кашкадарьинской области Узбекистана.

Об этом обществу прав человека «Эзгулик» стало известно со слов Обида Саидова – брата освобожденного.

«Мне позвонил Дильмурод и сообщил: несколько часов назад вышел на свободу и едет на такси домой в Ташкент, – рассказывает Обид. – Затем брат связался с Главным управлением исполнения наказания (ГУИН) при МВД РУз и подтвердил, что это правда».

Позже стало известно, что Саид вышел на свободу по решению Каршинского районного суда.

Журналист и активист движения «Эзгулик» Саид был арестован оперативными сотрудниками УВД Самаркандской области 22 февраля 2009 года.

Приговором Тайлакского районного суда по уголовным делам по обвинению по статье 165 («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана Дильмурод Саид был приговорен к 12,5 года лишения свободы. В неволе он провел почти девять лет.

Освобождение Дильмурода Саида стало продолжением политики нового президента страны Шавката Мирзиёева – с его приходом к власти на свободу вышли 14 наиболее известных политузников страны.