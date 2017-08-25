Журналист Кудратходжаев – примирительно о конфликте с премьером РУз

Глава Международного пресс-клуба Узбекистана Шерзод Кудратходжаев написал, что он с премьер-министром Абдуллой Ариповым, ранее оскорбившим его, – в одной команде.

На своей странице в Facebook Кудратходжаев смягчил инцидент, имевший место во время телеэфира с участием премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

Глава правительства пригрозил Кудратходжаеву, что одним пинком снова отправит его преподавать журналистику в вуз.

В опубликованном накануне посте журналист высоко отозвался об Арипове и сказал, что они – в одной команде.

«Премьер-министр Узбекистана А. Н. Арипов оказал и продолжает оказывать самое активное содействие в организационных вопросах при создании и деятельности МПК (Международный пресс-клуб. – Прим. Ц-1). Однако рабочие процессы не всегда проходят гладко и ровно. Из подобных частных случаев абсолютно неправильно делать глобальные выводы о прекращении демократических преобразований и ущемлении свободы слова в нашей стране», – написал Кудратходжаев.

«Узбекистан переживает исторический момент коренного обновления. Мы делаем одно дело, мы служим единой цели. Мы все – в одной команде президента Шавката Мирзиёева. МПК продолжает свою работу, которая никогда не прекращалась», – продолжил он далее.

Источники в Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) заявили, что Кудратходжаева вынудили практически извиниться перед премьером за свою строптивость.

Этим и объясняется дипломатичный стиль сообщения журналиста, несмотря на безусловную его поддержку со стороны пользователей социальных сетей.

21 августа в медиацентре НТРК прошло совещание с участием премьер-министра Арипова, советника президента Хайриддина Султанова, главы Международного пресс-клуба (МПК) Шерзода Кудратходжаева, руководителей НТРК и журналистов.

В ходе совещания между Ариповым и Кудратходжаевым произошла словесная перепалка.

Премьер раскритиковал передачи, которые идут в прямом эфире, и обвинил главу МПК в том, что тот «потерял чувство меры». Как сообщает радио «Озодлик», председатель правительства не выбирал выражений:

«Если пну тебя под зад, вернешься в прежнее место и будешь, как и прежде, заниматься преподавательством» (до назначения на пост главы МПК Кудратходжаев возглавлял кафедру Теории и практики печати факультета журналистики Национального университета Узбекистана).

Интернет-сообщество встало на сторону журналиста и обрушилось с критикой на председателя правительства.