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    Журналист Салиджон Абдурахманов на свободе!

    Журналист Салиджон Абдурахманов вечером 4 октября вышел из колонии в Карши после девяти лет проведенных в неволе.

    Салиджон Абдурахманов - журналист из Каракалпакстана в заключении с 2008 года...
    Салиджон Абдурахманов — журналист из Каракалпакстана в заключении с 2008 года…

    Узбекская тюрьма выпустила еще одного политузника страны — журналиста из Каракалпакстана 67-летнего Салиджона Абдурахманова.

    Он вышел из колонии в сопровождении правозащитника из общества «Эзгулик» Абдурахмана Ташанова.

    Примерно в 18 часов по местному времени снова свободный человек Абдурахманов сообщил Ц-1, что стоит на каршинской трассе и едет для начала к сыну в Ташкент. Затем, очевидно, он поедет домой в Каракалпакстан.

    «Я очень рад тому, что я на свободе», — не скрывая чувств, сказал журналист.

    Освобождение Абдурахманова последовало сразу за выходом на волю накануне, 3 октября, правозащитника Азама Фармонова.

    Салиджон Абдурахманов, корреспондент ряда независимых изданий в Каракалпакстане и прежде всего закрывшегося сайта Uznews.net, был арестован в июне 2008 года.

    Его арест был постановкой органов милиции, подбросивших в его машину наркотики.

    Суд, не обратив внимания ни на один факт, говоривший в пользу абсолютной невиновности журналиста, что он стал жертвой провокации, осудил его на десять лет лишения свободы.

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане, Салиджон Абдурахманов, СМИ и журналисты Узбекистана
    Теги: Салиджон Абдурахманов свобода слова в Узбекистане Узбекистан
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