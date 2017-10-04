Журналист Салиджон Абдурахманов на свободе!

Журналист Салиджон Абдурахманов вечером 4 октября вышел из колонии в Карши после девяти лет проведенных в неволе.

Узбекская тюрьма выпустила еще одного политузника страны — журналиста из Каракалпакстана 67-летнего Салиджона Абдурахманова.

Он вышел из колонии в сопровождении правозащитника из общества «Эзгулик» Абдурахмана Ташанова.

Примерно в 18 часов по местному времени снова свободный человек Абдурахманов сообщил Ц-1, что стоит на каршинской трассе и едет для начала к сыну в Ташкент. Затем, очевидно, он поедет домой в Каракалпакстан.

«Я очень рад тому, что я на свободе», — не скрывая чувств, сказал журналист.

Освобождение Абдурахманова последовало сразу за выходом на волю накануне, 3 октября, правозащитника Азама Фармонова.

Салиджон Абдурахманов, корреспондент ряда независимых изданий в Каракалпакстане и прежде всего закрывшегося сайта Uznews.net, был арестован в июне 2008 года.

Его арест был постановкой органов милиции, подбросивших в его машину наркотики.

Суд, не обратив внимания ни на один факт, говоривший в пользу абсолютной невиновности журналиста, что он стал жертвой провокации, осудил его на десять лет лишения свободы.