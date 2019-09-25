Журналист Салиджон Абдурахманов: в реабилитации отказано…

Верховный суд РУз в ходе 30-минутных слушаний отказал в реабилитации журналиста из Каракалпакстана Салиджона Абдурахманова, без вины проведшего в неволе почти десять лет.

«Узбекистан не меняется, надежды, появившиеся после прихода к власти нового президента – Шавката Мирзиёева, меркнут…» – так комментирует решение Верховного суда Узбекистана 69-летний журналист Салиджон Абдурахманов.

«Но, как только прозвучало решение суда, я вдруг почувствовал жалость не к себе, а к ним, к властям…» – задумчиво добавляет он.

Заседание коллегии по уголовным делам Верховного суда Узбекистана в ответ на надзорную жалобу Абдурахманова состоялось 23 сентября, оно проходило в режиме онлайн.

Судьи Верховного суда находились в Ташкенте, а журналист – в здании Каракалпакского уголовного суда в Нукусе, где была организована видеотрансляция заседания.

Полчаса

По словам Абдурахманова, слушания продолжались всего полчаса. За это время журналист рассказал, как в июне 2008 года был арестован по заранее организованному сценарию, как в его багажнике нашли якобы наркотики.

И как во время следствия и суда его ни разу не спросили о происхождении наркотиков, о том, где и как он их получил, кому и как хотел продать… Никого это не интересовало: все знали, что наркотики были подброшены, тем не менее он провел в неволе девять лет и пять месяцев, рассказывает Салиджон.

В ответ на этот рассказ коллегия Верховного суда РУз, не уходя даже на перерыв, ответила, что в удовлетворении прошения о реабилитации Абдурахманову отказано.

Салиджон Абдурахманов в июне 2008 года был арестован в Нукусе по сфабрикованному обвинению в хранении и попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере, в том же году он был осужден на десять лет лишения свободы.

Выйти из заключения Салиджону удалось только осенью 2017 года, когда во власти в Ташкенте утвердился новый президент – Шавкат Мирзиёев, который освободил большинство наиболее известных политузников страны.

Но до сегодняшнего дня ни один из них не был реабилитирован.

На свободе, и хватит…

Власть Мирзиёева, даровав им свободу, не хочет признавать несправедливость и незаконность их осуждения, а значит, дать оценку тому произволу, который творился в стране все минувшие годы.

Абдурахманов с момента освобождения боролся за свою реабилитацию, говоря о том, что это нужно и важно для всей страны, не для него лично.

В марте текущего года Совет по правам человека ООН вынес решение, что каракалпакский журналист был осужден и брошен в неволю несправедливо, в нарушение признанного Ташкентом Пакта о политических и гражданских правах.

Совет ООН обязал Ташкент в 180-дневный срок выплатить компенсацию Абдурахманову и гарантировать, что такое больше не повторится.

Сегодня, 25 сентября, срок, указанный ООН, истекает, очевидно, что Ташкент не намерен подчиняться требованиям международной организации и восстанавливать справедливость в отношении Салиджона и других бывших политузников.

Более того, Верховный суд Узбекистана, как нарочно, почти в указанный Советом по правам человека ООН срок, продемонстрировал, в чем суть воли Ташкента.