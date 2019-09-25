Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Журналист Салиджон Абдурахманов: в реабилитации отказано…

    Верховный суд РУз в ходе 30-минутных слушаний отказал в реабилитации журналиста из Каракалпакстана Салиджона Абдурахманова, без вины проведшего в неволе почти десять лет.

    Журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов
    Журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов

    «Узбекистан не меняется, надежды, появившиеся после прихода к власти нового президента – Шавката Мирзиёева, меркнут…» – так комментирует решение Верховного суда Узбекистана 69-летний журналист Салиджон Абдурахманов.

    «Но, как только прозвучало решение суда, я вдруг почувствовал жалость не к себе, а к ним, к властям…» – задумчиво добавляет он.

    Заседание коллегии по уголовным делам Верховного суда Узбекистана в ответ на надзорную жалобу Абдурахманова состоялось 23 сентября, оно проходило в режиме онлайн.

    Судьи Верховного суда находились в Ташкенте, а журналист – в здании Каракалпакского уголовного суда в Нукусе, где была организована видеотрансляция заседания.

    Полчаса

    По словам Абдурахманова, слушания продолжались всего полчаса. За это время журналист рассказал, как в июне 2008 года был арестован по заранее организованному сценарию, как в его багажнике нашли якобы наркотики.

    И как во время следствия и суда его ни разу не спросили о происхождении наркотиков, о том, где и как он их получил, кому и как хотел продать… Никого это не интересовало: все знали, что наркотики были подброшены, тем не менее он провел в неволе девять лет и пять месяцев, рассказывает Салиджон.

    В ответ на этот рассказ коллегия Верховного суда РУз, не уходя даже на перерыв, ответила, что в удовлетворении прошения о реабилитации Абдурахманову отказано.

    Салиджон Абдурахманов в колонии на встрече с правозащитниками в 2016 году; фото: "Эзгулик"
    Салиджон Абдурахманов в колонии на встрече с правозащитниками в 2016 году; фото: «Эзгулик»

    Салиджон Абдурахманов в июне 2008 года был арестован в Нукусе по сфабрикованному обвинению в хранении и попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере, в том же году он был осужден на десять лет лишения свободы.

    Выйти из заключения Салиджону удалось только осенью 2017 года, когда во власти в Ташкенте утвердился новый президент – Шавкат Мирзиёев, который освободил большинство наиболее известных политузников страны.

    Но до сегодняшнего дня ни один из них не был реабилитирован.

    На свободе, и хватит…

    Власть Мирзиёева, даровав им свободу, не хочет признавать несправедливость и незаконность их осуждения, а значит, дать оценку тому произволу, который творился в стране все минувшие годы.

    Абдурахманов с момента освобождения боролся за свою реабилитацию, говоря о том, что это нужно и важно для всей страны, не для него лично.

    В марте текущего года Совет по правам человека ООН вынес решение, что каракалпакский журналист был осужден и брошен в неволю несправедливо, в нарушение признанного Ташкентом Пакта о политических и гражданских правах.

    Совет ООН обязал Ташкент в 180-дневный срок выплатить компенсацию Абдурахманову и гарантировать, что такое больше не повторится.

    Сегодня, 25 сентября, срок, указанный ООН, истекает, очевидно, что Ташкент не намерен подчиняться требованиям международной организации и восстанавливать справедливость в отношении Салиджона и других бывших политузников.

    Более того, Верховный суд Узбекистана, как нарочно, почти в указанный Советом по правам человека ООН срок, продемонстрировал, в чем суть воли Ташкента.

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана, Салиджон Абдурахманов
    Теги: Каракалпакстан Салиджон Абдурахманов Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Люди

    Салиджон Абдурахманов: «При жизни или после – я буду реабилитирован»

    Мало кто в Узбекистане знает, что рядом с ними живет настоящий узбекистанский Нельсон Мандела: годы в неволе сделали его еще чище и добрее, а его любовь к родине и желание ей помощь – еще сильнее.

    Узбекистан
    Люди

    Компенсация за десять лет произвольного заключения в РУз. Это сколько?

    Журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов, чье десятилетнее осуждение было признано ООН произвольным, в интервью Ц-1 говорит, почему Ташкент должен реабилитировать его и других жертв произвола.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Криминал

    Примет ли генпрокурор Узбекистана обманутого индийского инвестора?

    Мохамед Прем Назир 4 октября ожидает приема у генпрокурора РУз, первую попытку встретиться с ним сорвали сотрудники прокуратуры, по мнению инвестора, – в интересах обманувшего его партнера.

    Узбекистан
    Политика

    Галима Бухарбаева / Ухаживания закончились, начались будни…

    Красивые слова и обещания, а также ряд послаблений во внутренней и внешней политике позволили Шавкату Мирзиёеву упрочиться во власти в Узбекистане, теперь же в Ташкент возвращаются глухота и жесткость.

    Узбекистан
    Люди

    Салиджон Абдурахманов: «При жизни или после – я буду реабилитирован»

    Мало кто в Узбекистане знает, что рядом с ними живет настоящий узбекистанский Нельсон Мандела: годы в неволе сделали его еще чище и добрее, а его любовь к родине и желание ей помощь – еще сильнее.

    Узбекистан
    Политика

    Плохо. Узбекистан не подчинился Совету по правам человека ООН

    Сегодня, 25 сентября, истекает срок, установленный Советом по правам человека ООН о выплате компенсации Салиджону Абдурахманову за произвольное осуждение, как специально Ташкент принимает противоположное решение.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Криминал

    Примет ли генпрокурор Узбекистана обманутого индийского инвестора?

    Мохамед Прем Назир 4 октября ожидает приема у генпрокурора РУз, первую попытку встретиться с ним сорвали сотрудники прокуратуры, по мнению инвестора, – в интересах обманувшего его партнера.

    Узбекистан
    Политика

    Галима Бухарбаева / Ухаживания закончились, начались будни…

    Красивые слова и обещания, а также ряд послаблений во внутренней и внешней политике позволили Шавкату Мирзиёеву упрочиться во власти в Узбекистане, теперь же в Ташкент возвращаются глухота и жесткость.

    Узбекистан