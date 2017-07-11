Журналистский конкурс в Узбекистане на лучший материал об Исламе Каримове

«А можно написать, что Каримов был диктатором?» – задан вопрос. «Там же есть критерии, – звучит ответ из Ташкента, – писать о нем как о выдающейся исторической личности…»

В Узбекистане объявлен конкурс среди журналистов местных и зарубежных изданий на лучший материал, написанный и опубликованный в период с 2016 по 2017 год о первом президенте страны Исламе Каримове.

Конкурс продолжится до конца текущего года, а его победители будут объявлены 30 января 2018 года: в этот день покойному лидеру исполнилось бы 80 лет.

Победителей будут ждать денежные призы: за первое место автор лучшей публикации получит гонорар, равный 100 МРЗП, или 14 млн 777 тысяч 500 сумов (1800 долларов США); за второе место – 75 МРЗП, или 11 млн 233 тысячи 125 сумов (1360 долларов); за третье место – 50 МРЗП, или 7 млн 488 тысяч 750 сумов (910 долларов).

Представитель недавно образованного Научно-просветительского мемориального комплекса имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова, отказавшись представиться, рассказал Ц-1, что все желающие журналисты могут участвовать в конкурсе.

Он допустил возможность написания на конкурс критического материала о деятельности и правлении Каримова. «Присылайте, участвуйте», – сказал он.

На уточняющий вопрос, не дисквалифицируют ли сразу же материал, в котором покойный президент будет назван диктатором, виновником в развале экономики страны и развязывании репрессий против своего народа, представитель мемориального комплекса, слегка запнувшись, ответил, что в официальном сообщении указаны критерии, по которым будут оценены все конкурсные работы, что о Каримове надо писать как о выдающейся исторической личности.

На сайте правительства Узбекистана говорится, что конкурсанты должны отразить в своей работе следующие моменты:

«раскрытие огромного вклада, исторической роли Каримова в обретении независимости, построении национальной государственности;

описание жизни и раскрытие многогранной деятельности Ислама Каримова в качестве выдающейся личности, основателя и строителя свободного гражданского общества и демократического государства, основанного на рыночной экономике;

раскрытие истории становления и укрепления Узбекистана в качестве независимого государства под руководством Ислама Каримова».

Каримов правил Узбекистаном с 1989 по 2016 годы. Он скончался в Ташкенте 2 сентября 2016 года от инсульта. Был похоронен в Самарканде.