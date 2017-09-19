Зоозащитники и общественность – против дельфинария в Ташкенте

Защитники животных, реагируя на сообщение о строительстве в городе современного парка с дельфинарием, заявляют, что дельфинам будет плохо в Ташкенте.

Некоммерческая неправительственная организация Mehr va oqibat выступила в соцсетях против строительства дельфинария на месте реконструируемого Национального парка имени Алишера Навои в Ташкенте.

По мнению активистов, владельцы дельфинариев обычно экономят на содержании морских млекопитающих, из-за чего существование дельфинов в неволе становится для последних пыткой.

Эмоциональное сообщение вызвало дискуссию среди общественности. Большинство людей выступают категорически против создания дельфинария в центре Ташкента, остальные голосуют «за».

О строительстве «современного и высокотехнологичного парка культуры и отдыха» на месте Нацпарка Навои (бывшее Комсомольское озеро) стало известно 4 сентября.

Согласно постановлению правительства Узбекистана, до 2021 года на базе парка будет создан уникальный в масштабах республики парк развлечений стоимостью 60 млн долларов США.

Инвестором коммерческого проекта выступит «дочка» группы компаний AKFA, в структуру которой входит крупнейший отечественный производитель электроники Artel.

Согласно концепции реконструированный и модернизированный парк рассчитан на посещение 10 тысяч посетителей в день.

Главным развлекательным центром коммерческого парка аттракционов площадью свыше 20 гектаров станет дельфинарий. Планируется завезти в Узбекистан четырех дрессированных дельфинов.

Приглашение к диалогу

«Новость об открытии дельфинария у нас в стране породила различные комментарии. Многие люди, радующиеся этому факту, не виноваты в этом, так как никогда не задумывались о том, как живут дельфины и чем для них является заточение в бассейне в любой стране мира», – написали представители ННО на Facebook. – Мы будем публиковать статьи касательно этой темы, дабы просто поставить в известность всех непросвещенных. Вы имеете право знать правду. Если после всего этого вы сможете развлекаться на чужой боли, страданиях и страхе, то это ваш выбор, и вы за него будете нести персональную ответственность перед собой».

Высказался по этому поводу и дипломат, писатель и политолог Алишер Файзуллаев, слова которого приводит Газета.Уз.

«Честно скажу: меня этот проект очень расстроил. Сейчас нигде в мире не строят такие большие аттракционы в центре города. Пусть и предложенный проект делают за чертой города, тогда пожалуйста, я был бы за него. На месте исторического для города зеленого парка с общественным пляжем и статусом Национального парка собираются построить не только аттракционы и дельфинарий, но и большой торговый комплекс, — говорит он. — Дельфинарий где-то на берегу океана или моря – это еще понятно. Но как это будет здесь – непонятно. В какой воде будут дельфины жить, как будет обновляться дефицитная тут вода, сколько воды на это будет уходить? Есть ли расчеты? Как будет осуществляться плата за использование воды?».

Годом ранее свое недовольство содержанием дельфинов выразили жители соседнего Алматы.