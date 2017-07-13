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    Беженка из Узбекистана сыграет в сериале Marvel

    Уроженка Ташкента Милана Вайнтруб войдет в команду супергероев сериала Marvel «Новые герои». Актриса сыграет Девушку-белку.

    Об этом она сообщила 11 июля на своей страничке в Instagram.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистанцы за границей
    Теги: актриса кино Милана Вайнтруб Ташкент узбекистанцы за границей
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