Беженка из Узбекистана сыграет в сериале Marvel

Уроженка Ташкента Милана Вайнтруб войдет в команду супергероев сериала Marvel «Новые герои». Актриса сыграет Девушку-белку.
Об этом она сообщила 11 июля на своей страничке в Instagram.
Уроженка Ташкента Милана Вайнтруб войдет в команду супергероев сериала Marvel «Новые герои». Актриса сыграет Девушку-белку.
Об этом она сообщила 11 июля на своей страничке в Instagram.
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В райсуде столицы РФ рассматривается обвинение российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова против оппозиционера Алексея Навального.Мир