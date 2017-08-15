Что запрещено в экопарке имени Бобура в Ташкенте

Центральный экопарк в столице Узбекистана, долго интриговавший ташкентцев то открытием, то закрытием, теперь удивляет множеством запретительных знаков.
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Источник:Ц-1
Темы: Ташкент, Узбекистан
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