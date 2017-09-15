Доктор из Ташкента — поём дома!

Эстрадным исполнителям Узбекистана не разрешается без разрешения государства размещать свои работы на сайте “YouTube”.

Для получения разрешения выставить свой клип на “YouTube” узбекские артисты с 1 июля должны обращаться в художественный совет при государственной организации «Узбекконцерт».

Им также запрещено исполнять на узбекском языке «римейки» иностранных песен, а пользователям интернета было рекомендовано не размещать ролики с таким содержанием в Сети.

Исполнители, которые выставят клипы, не получив разрешения, лишатся лицензии — документа, необходимого для выступлений и проведения зарубежных гастролей.

Как пояснил представитель «Узбекконцерта», такое решение было принято, «чтобы предотвратить распространение клипов, которые не отвечают национальным традициям и менталитету узбекского народа».

Мой друг Мухитдин по профессии не артист, не певец, а врач. Он лечит больных людей. А для себя, для души пишет свои песни и играет на фортепиано. Иногда для своих близких друзей он исполняет их. И тогда у нас — праздник.

С этим праздником я хотел бы поделиться…