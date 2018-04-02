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    Фергана. Время цветения вишни

    В Японии наслаждаются цветением сакуры, в России – полыханием осенних деревьев, где-то – еще чем-то… В Узбекистане же есть всё! – утверждает фильм писателя и кинематографиста Рифата Гумерова.

    Источник:Ц-1
    Темы: Красота в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: Узбекистан Фергана цветение в Узбекистане
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