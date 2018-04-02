Фергана. Время цветения вишни

В Японии наслаждаются цветением сакуры, в России – полыханием осенних деревьев, где-то – еще чем-то… В Узбекистане же есть всё! – утверждает фильм писателя и кинематографиста Рифата Гумерова.
Контент
Источник:Ц-1
Видео по теме
Статьи по теме
Какую зарплату в Узбекистане будут получать работники вузов и НИИ
С 1 сентября профессоры вузов в Узбекистане будут получать почти 3,5 млн сумов (430 долларов), ведущие сотрудники НИИ – 3,1 млн сумов (380 долларов).Узбекистан
Ложь и защита прав человека в Узбекистане
Сбор мнений о награждении журналиста Бобомурода Абдуллаева орденом «За мужество», вопреки отсутствию в списке лауреатов премии имени Андрея Сахарова, показал приемлемость лжи правозащитниками страны.Узбекистан
В Узбекистане начался посев хлопчатника… на лучших денежных условиях
Фермеры в Узбекистане получат этой весной за каждый посеянный гектар хлопчатника 300 тысяч сумов (37 долларов США) – такого в сельском хозяйстве страны еще не было.Узбекистан