Генеральная прокуратура Узбекистана в самом центре Ташкента захватила городские тротуары, отгородив их решетками.

Непропорционально большая часть тротуаров в центре Ташкента, в районе Ц-1, пролегавших у здания Генеральной прокуратуры Узбекистана, оказалась во владении ведомства.

Их присоединили к прилегающей к зданиям Генпрокуратуры территории, огородив высокой решеткой.

На оставшихся для пешеходов крохах тротуара установлен знак «Остановка запрещена», но там припаркованы десятки автомашин работников прокуратуры. Все действо происходит по обе стороны улицы Академика Яхье Гулямова (бывшая улица Гоголя).

Глядя на эти решетки, невольно задаешься вопросом, в чьем же ведении находятся тротуары?