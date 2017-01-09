Адвокат: на детей мигрантов оформляют фальшивые акты о беспризорности

История узбекской мигрантки, которую разлучили на две недели с годовалой дочерью – не единственная, говорит Ц-1 российский адвокат Ольга Цейтлина.

В российские больницы продолжают поступать дети мигрантов, пока их родители пребывают в СИЗО либо ожидают депортации, утверждает адвокат антидискриминационного центра «Мемориал» Ольга Цейтлина.

По ее словам, случай годовалой Манижи, дочери Нилуфар Мамасаидовой, которая три недели находится в больнице, пока мать доказывает родство с ней – скорее обычная практика, чем исключение из правил.

Рискуют дети без документов

В первую очередь рискуют дети, чьи родители потеряли или не оформили свидетельство о рождении. Как и в случае Манижи, единственным доказательством родства с ребенком у родителей остается только выписка из роддома.

По словам Цейтлиной, в Санкт-Петербурге знают минимум о пяти подобных случаях, когда на детей, у которых есть родители, оформляли акт беспризорности.

«Правоохранители рисуют фальшивые акты, что ребенок заблудился или подброшен. И на этом основании отбирают у матерей.

Хотя по закону в случае депортации дети должны ожидать оформления документов вместе с родителями в Центре содержания иностранных граждан (СУВСИГ). Но в переполненных СУВСИГах отсутствуют условия и детей отбирают», – резюмирует Цейтлина.

Адвокат советует родителям бороться за детей, которых отбирают и на которых оформляют акт о беспризорности.

В первую очередь важно всегда иметь при себе хотя бы копии всех документов, фиксировать факт отбирания и сразу начинать жаловаться: прокурору, в СМИ, обращаться в полицию и везде просить возбудить уголовное дело по факту отобрания.

Дело Умарали Назарова дойдет до Европейского суда

Ольга Цейтлина вела дело Умарали Назарова – пятимесячный ребенок таджикских мигрантов умер в больнице 13 октября 2015 года.

Правозащитники вспоминают о трагедии Умарали, добиваясь решения вопроса о возвращении матери Манижи Мамасаидовой – чтобы не допустить еще одной беды.

Зарину Юнусову, маму Умарали, задержали и доставили в полицию Санкт-Петербурга сотрудники Федеральной миграционной службы.

В тот же день ребенка отправили в больницу, хотя в городе легально находились отец малыша и бабушка.

Официальной причиной смерти младенца назвали цитомегаловирус.

По словам Цейтлиной, дело Умарали прекращено, а адвокаты обжалуют очередной отказ о привлечении к уголовной ответственности сотрудников УФМС и полиции и готовят документы для подачи дела в Европейский суд по правам человека.

После смерти малыша Зарину депортировали из России. Она похоронила сына на родине.

«Зарина сейчас живет в Таджикистане, живет очень бедно. Она до сих пор в шоке от случившегося, нуждается в лечении, – говорит Ольга Цейтлина. – После выдворения она пять лет не имеет права вернуться в Россию. Суд признал законной ее депортацию – а иначе быть не могло, ведь надо было оправдать факт отбирания ребенка».