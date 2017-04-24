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    Киевский суд отпустил Акбарали Абдуллаева под домашний арест

    Суд разрешил племяннику жены покойного Ислама Каримова покинуть СИЗО. Он будет ждать итогов экстрадиционной проверки на съемной квартире в столице Украины.

    Акбарали Абдуллаев в зале суда; фото: Ц-1
    Акбарали Абдуллаев в зале суда; фото: Ц-1

    В конце прошлой недели двоюродный брат Лолы и Гульнары Каримовой сменил СИЗО Службы безопасности Украины на съемную квартиру. Районный суд города Киева отпустил узбекистанца под домашний арест.

    Эту информацию 24 апреля подтвердила Ц-1 Надежда Максимец, пресс-секретарь прокуратуры города Киева.

    Арендовал квартиру в элитном районе

    В феврале, когда решался вопрос о выборе Абдуллаеву меры пресечения, адвокаты задержанного просили отпустить его под домашний арест, поскольку он не совершал тяжких преступлений.

    Также они демонстрировали договор об аренде квартиры на улице Щорса в элитном киевском районе – Печерском, приводя в качестве аргумента и то, что его паспорта отобрала прокуратура, а значит, уехать из страны он не сможет.

    Возникает вопрос относительно безопасности Абдуллаева, ведь в феврале узбекистанца перевели из СИЗО МВД в СИЗО СБУ из-за угрозы его жизни. Как будет обеспечиваться безопасность Акбарали в частной квартире – неизвестно.

    Адвокат Абдуллаева Маркиян Галабала рассказал Ц-1, что его подзащитный проходит процедуру получения статуса беженца.  Дату подачи прошения и подробности дела Абдуллаева украинские чиновники не разглашают, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

    Ранее Ксения Проконова, киевский адвокат и партнер Практики управления конфликтами Juscutum, отмечала, что шансы получить вожделенный статус в Украине у Абдуллаева пока не очень высокие, но рассмотрение заявки может обезопасить его от высылки в Узбекистан.

    Жаловался на пытки

    Акбарали Абдуллаев 22 февраля заявлял на заседании Печерского суда в Киеве, где решался вопрос об экстрадиционном аресте, о пытках, ожидающих его по возвращении в Узбекистан.

    По словам подсудимого, в 2014-м его на 90 дней закрыли в маленькой комнате подвала Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

    «Я в этом подвале три раза умирал. Четыре офицера держали меня за руки, когда мне кололи какие-то уколы. Изо рта шла пена. У меня было кислородное голодание», – вспоминал на суде арестованный родственник покойного президента Узбекистана.

    Он уверял, что депортация в Узбекистан означает неминуемую смерть. «Если я уеду в Узбекистан – я умру. Я согласен умереть сразу. Но они будут пытать, а потом убьют меня на зоне», – говорил Абдуллаев.

    Три месяца в СИЗО

    Акбарали Абдуллаев – сын Тамары Собировой, родной сестры супруги Ислама Каримова, президента Узбекистана, умершего в сентября 2016 года.

    Он был задержан 14 января в киевском аэропорту «Жуляны» по прибытии в Украину, поскольку находился в розыске Интерпола.

    22 февраля временный арест был заменен на экстрадиционный сроком на 12 месяцев с обязательным продлением каждые два месяца.

    В марте Апелляционный суд Киева отклонил жалобу защитников Абдуллаева на незаконность ареста.

    Узбекистан требует его экстрадиции из Украины, обвиняя в многомиллионных хищениях государственных средств, считая, что он с 18-летнего возраста являлся «теневым директором» ряда крупных предприятий Ферганской долины.

    Абдуллаев утверждает, что отсидел в узбекистанской тюрьме 2,5 года, и сейчас ему опять предъявили обвинения по тем же статьям.

    Согласно протоколу суда, который сохранился в реестре судебных решений Украины, Абдуллаев проходит в Узбекистане по уголовному делу № 25/16-2404, возбужденному Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Узбекистана 16 ноября 2016 года.

    Источник:Ц-1
    Темы: Акбарали Абдуллаев
    Теги: Акбарали Абдуллаев беженец Ислам Каримов Киев суд Тамара Собирова Татьяна Каримова уголовное дело Узбекистан Украина
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