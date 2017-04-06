Акбаржон Джалилов мог не знать, что стал «живой бомбой»

Российские следователи предполагают, что сообщники парня, подозреваемого в совершении теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, использовали его втемную.

«Множество фактов свидетельствует о том, что террорист, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться, – рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах . – Возможно, сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, втемную».

Предполагаемый план был таков: Джалилов оставляет одно взрывное устройство на станции, и оно приводится в действие после взрыва бомбы, оставленной в вагоне поезда.

По мнению следователей, расчет был на то, что после взрыва в поезде возникнет паника – количество жертв вырастет.

«Не исключено, что он должен был изготовить самодельные бомбы и заложить их в местах массового скопления людей. Взрывные устройства должны были быть приведены в действие дистанционно с помощью звонка с мобильного телефона», – отметил эксперт.

Взяли сообщников

Правоохранителям очевидно наличие сообщников у подозреваемого. В квартире, где он жил, компонентов взрывного устройства не нашли, однако обнаружили следы взрывчатых веществ и отпечатки пальцев нескольких человек.

6 апреля сотрудники спецслужб обезвредили бомбу в квартире дома на Товарищеском проспекте, что в Невском районе города.

Квартиру снимали выходцы из Центральной Азии – сообщники Джалилова. В доме обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в подземке 3 апреля.

Сирийский след

По одной из версий, которую проверяет Следственный Комитет России вместе с Государственным комитетом безопасности Кыргызстана (ГКНБ), этнический узбек Джалилов мог совершить теракт, попав под влияние террористической группировки «Туахид валь-Джихад», которая действует в Сирии.

Как пишет «Коммерсант», Ошский суд в прошлом году признал «Туахид валь-Джихад» террористической организацией, запретив ее деятельность.

Однако, уйдя в подполье, боевики стали активно осваивать Интернет.

Странички этой организации и связанных с нею групп можно найти практически во всех популярных соцсетях. Известно, что месяц назад Джалилов наведывался в Ош и мог иметь контакт с представителями «Туахид валь-Джихад».

Разыскиваются родственники пострадавшего узбека

Уроженцы Центральной Азии есть не только среди подозреваемых, но и среди пострадавших от теракта.

Известный московский адвокат Бахом Исмаилов разместил в Фейсбуке объявление о поиске родственников Мелибоева Нуриддина – пострадавшего от взрыва в питерском метро. О Нуриддине известно немного: ему 24 года, он проходит лечение в питерской Военно-медицинской академии имени Кирова.

По некоторым данным, Нуриддина навещал брат, но не оставил никаких контактов.

Врачи охарактеризовали состояние Нуриддина как стабильное.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По последним данным, погибли 14 человек, пострадали более 50.