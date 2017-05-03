Активисты в России призывают остановить мигрантофобию

Представители гражданского общества призывают руководство РФ и стран Центральной Азии препятствовать разжиганию ненависти к мигрантам после теракта в Санкт-Петербурге.

Петиция «Остановите разжигание мигрантофобии и возложение коллективной ответственности за теракты» на сайте петиций Change.org .

Ее авторы и подписанты, среди которых общественные деятели, журналисты, правозащитники, ученые и люди других профессий из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Канады и Португалии, призывают российских политиков и чиновников воздерживаться от безответственных заявлений, которые сеют межнациональную, расовую и религиозную вражду в обществе.

«Дискриминация, ксенофобия, исламофобия, коррупция, сеяние страха и ненависти среди граждан только способствуют терроризму и его кукловодам, а также поддерживают террористов-вербовщиков в поиске новых смертников, а отнюдь не борются с ними», – говорится в петиции.

Лидерам России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана советуют задуматься над экономическими, правовыми и гуманитарными причинами того, почему граждане их стран становятся пушечным мясом для террористических организаций.

«Жертвами теракта в санкт-петербургском метро 3 апреля 2017 года стали не только 15 погибших и десятки раненых граждан России и стран СНГ, но и тысячи трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, работающих в России», – говорится в документе, который опубликовал таджикский журналист Темур Варки.

Автор прошения обращает внимание на то, что глава ФСБ Александр Бортников «уже назначил коллективного виновного», заявив, что трудовые мигранты из СНГ составляют основу террористических групп в России.

11 апреля Бортников призвал ужесточить контроль на российской границе и повысить ответственность предпринимателей, принимающих на работу мигрантов.

«ФСБ следует взять на себя ответственность»

«В России начались новые кампании по отлову мигрантов, – комментирует ситуацию для Ц-1 Светлана Ганнушкина, председатель комитета «Гражданское содействие» в России, одна из подписантов петиции. – Но самое страшное произнес Бортников. Ему должно быть хорошо известно, что во всех терактах на территории России, включая питерский, исполнителями были граждане России».

По мнению Ганнушкиной, вместо того чтобы призывать кого-то расправиться с мигрантами, руководителю ФСБ следовало бы подумать, как его ведомство должно реформировать свою работу. Именно ФСБ следует взять на себя ответственность за неисполнение своей функции обеспечения безопасности.

На вопрос о мерах, какие стоило бы предпринять властям России для защиты трудовых мигрантов из ЦА от необоснованных обвинений, правозащитница предложила обеспечить им доброжелательный прием, перенести на работодателей ответственность за нелегальное использование труда мигрантов, внедрить интеграционные программы, защитить их права на достойную оплату труда, соцобеспечение и медпомощь.

А также соблюдать международные соглашения в сфере по защите прав трудящихся, исполнять Декларацию по защите прав мигрантов и беженцев, принятую в Нью-Йорке в сентябре 2016 года.

По словам Ганнушкиной, очень важна и работа с населением по преодолению ксенофобии и развитию толерантности.