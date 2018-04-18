Авиационный конфликт между Узбекистаном и Россией исчерпан

Ташкент ответил согласием на просьбу Москвы либерализовать авиасообщение и увеличить число рейсов для российских авиаперевозчиков.

Узбекистан и Россия на переговорах 11 апреля договорились о полетах через подмосковный аэропорт «Жуковский», сообщила Росавиация в понедельник.

Делегацию Узбекистана возглавлял заведующий сектором Аппарата президента РУз Элёр Ганиев. Российские власти представлял заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

«Российская сторона предложила предоставить назначенным российским перевозчикам право свободного выбора частот для выполнения полетов по договорным линиям между двумя государствами», – сказано в протоколе.

Узбекистан выступил за поэтапную реализацию инициативы российских коллег.

Планируется вдвое увеличить частоту рейсов и открыть новые направления. В частности российские и узбекские авиакомпании смогут дважды в неделю выполнять рейсы в Карши и Нукус из подмосковного аэропорта «Жуковский» и в обратном направлении.

В марте 2018 года авиационные власти Узбекистана выступили категорически против использования «Жуковского», который классифицируется российской стороной как региональный аэропорт.

Следовательно, на него не распространяются ограничения по числу рейсов, устанавливаемые государствами-партнерами. Такие ограничения действуют в отношении «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково».

Похожие претензии ранее высказывали власти Казахстана и Таджикистана.

Рейсы из Коканда и Шахрисабза

В течение года дополнительные рейсы в Россию будут выполняться со всех региональных центров Узбекистана, за исключением Джизака и Гулистана.

Число рейсов в Москву и Санкт-Петербург вырастет до 50%. Узбекистан дополнительно свяжется авиационным сообщением с Хабаровском, Кемерово, Пермью, Саратовом, Владивостоком, Нижним Новгородом, Челябинском, Волгоградом, Омском, Томском и Иркутском.

Аэропорты Коканда и Шахрисабза впервые смогут принимать международные рейсы.

И все-таки компромисс

Во время прошлой встречи в марте сторонам не удалось договориться по либерализации авиасообщения.

Так, Россия предлагала увеличить еженедельные рейсы из Москвы в Самарканд и Бухару до 14 в каждый, но Узбекистан был готов предоставить 10 рейсов в Самарканд и 5 – в Бухару.

По итогам переговоров 11 апреля стороны условились до 2019 года увеличить число еженедельных рейсов в Самарканд до 14, в Бухару – до 5. Зато более чем вдвое вырастет число рейсов в Фергану, в шесть раз – в Навои.

В начале 2019 года откроются новые рейсы из Санкт-Петербурга в Навои, Нукус, Карши, а также из Москвы в Нукус.

За время финансового кризиса в России с начала 2014 года пассажиропоток между странами значительно сократился. С узбекского авиарынка ушла авиакомпания «ВИМ-Авиа», сократились рейсы «Аэрофлота».

Узбекистан, несмотря на гигантский спрос, ограничивает работу российских авиаперевозчиков в целях защиты госмонополиста – «Узбекистон хаво йуллари».

Но очевидно и другое: узбекистанская авиакомпания и «Узбекские железные дороги» не справляются с пассажиропотоком, а это в основном трудовые мигранты, которые по данной причине, а также из-за завышенных тарифов вынуждены пользоваться небезопасным наземным транспортом.