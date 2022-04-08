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    Бабушка с флагом СССР — стала символом освобождения Украины

    Ни один советский человек не может без возмущения, а может и без слез смотреть, как топчут наш красный флаг, и поэтому бабушка на Украине тронула сердца миллионов, ей посвящают стихи…

    Бабушка с Украины стала символом и музой; коллаж с Интернета
    Бабушка с Украины стала символом и музой; коллаж с Интернета

    Накануне вся Россия обсуждала появившееся в Интернете видео. Его записывали военнослужащие Украины, чтобы высмеять двух стариков, чтобы поиздеваться над ними.

    Дедушка и бабушка в одном из сел на Украине спутали мужчин в форме, они подумали, что это — российские солдаты. Бабушка побежала домой за красным знаменем — флагом СССР, говорила им, что их ждали, молились за них…

    Украинский военнослужащий дает ей консервы и другие продукты, а затем забирает красное знамя, бросает его на землю и начинает топтать, называя его при этом «тряпкой».

    Бабушка молча возвращает продукты. Военный спрашивает, мол, почему? — Она отвечает: «За этот флаг мои родители воевали, а вы — наступили…»

    Вот какие стихи этой бабушке написала россиянка Ирина Трусова:

    «Сынки, родимые, ребята!», —
    Навстречу бабушка пошла,
    Увидев во дворе солдатов.
    Она их с дедом так ждала!

    Ждала в разбомбленной мазанке
    В подвале без еды, питья.
    И вот в руках консервов банка…
    Но тут.. «Постойте !Так нельзя!»

    «Сынки» топтали флаг Победы,
    Для них он тряпка для быка.
    Стояла бабка рядом с дедом
    И вдруг…консервы отдала.

    «А флаг нельзя топтать ногами,
    С ним мой отец фашистов бил».
    Лежало в грязной луже знамя,
    Смотреть на это нету сил!

    Так знайте, бесы в желто-синем:
    Недолго править сатане!
    За всё с вас спросится Россией —
    Державой Бога на земле!

    И новый символ той Победы,
    Что будет в Праведной Войне,
    Теперь бабуля эта с дедом
    И с Красным Знаменем в руке.

    07.04.2022
    Ирина Трусова

    Источник:Ц-1
    Темы: Война России на Украине
    Теги: Знамя Победы Россия СССР Украина
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