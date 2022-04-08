Бабушка с флагом СССР — стала символом освобождения Украины

Ни один советский человек не может без возмущения, а может и без слез смотреть, как топчут наш красный флаг, и поэтому бабушка на Украине тронула сердца миллионов, ей посвящают стихи…
Накануне вся Россия обсуждала появившееся в Интернете видео. Его записывали военнослужащие Украины, чтобы высмеять двух стариков, чтобы поиздеваться над ними.
Дедушка и бабушка в одном из сел на Украине спутали мужчин в форме, они подумали, что это — российские солдаты. Бабушка побежала домой за красным знаменем — флагом СССР, говорила им, что их ждали, молились за них…
Украинский военнослужащий дает ей консервы и другие продукты, а затем забирает красное знамя, бросает его на землю и начинает топтать, называя его при этом «тряпкой».
Бабушка молча возвращает продукты. Военный спрашивает, мол, почему? — Она отвечает: «За этот флаг мои родители воевали, а вы — наступили…»
Вот какие стихи этой бабушке написала россиянка Ирина Трусова:
«Сынки, родимые, ребята!», —
Навстречу бабушка пошла,
Увидев во дворе солдатов.
Она их с дедом так ждала!
Ждала в разбомбленной мазанке
В подвале без еды, питья.
И вот в руках консервов банка…
Но тут.. «Постойте !Так нельзя!»
«Сынки» топтали флаг Победы,
Для них он тряпка для быка.
Стояла бабка рядом с дедом
И вдруг…консервы отдала.
«А флаг нельзя топтать ногами,
С ним мой отец фашистов бил».
Лежало в грязной луже знамя,
Смотреть на это нету сил!
Так знайте, бесы в желто-синем:
Недолго править сатане!
За всё с вас спросится Россией —
Державой Бога на земле!
И новый символ той Победы,
Что будет в Праведной Войне,
Теперь бабуля эта с дедом
И с Красным Знаменем в руке.
07.04.2022
Ирина Трусова