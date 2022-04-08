Бабушка с флагом СССР — стала символом освобождения Украины

Ни один советский человек не может без возмущения, а может и без слез смотреть, как топчут наш красный флаг, и поэтому бабушка на Украине тронула сердца миллионов, ей посвящают стихи…

Накануне вся Россия обсуждала появившееся в Интернете видео. Его записывали военнослужащие Украины, чтобы высмеять двух стариков, чтобы поиздеваться над ними.

Дедушка и бабушка в одном из сел на Украине спутали мужчин в форме, они подумали, что это — российские солдаты. Бабушка побежала домой за красным знаменем — флагом СССР, говорила им, что их ждали, молились за них…

Украинский военнослужащий дает ей консервы и другие продукты, а затем забирает красное знамя, бросает его на землю и начинает топтать, называя его при этом «тряпкой».

Бабушка молча возвращает продукты. Военный спрашивает, мол, почему? — Она отвечает: «За этот флаг мои родители воевали, а вы — наступили…»

Вот какие стихи этой бабушке написала россиянка Ирина Трусова:

«Сынки, родимые, ребята!», —

Навстречу бабушка пошла,

Увидев во дворе солдатов.

Она их с дедом так ждала!

Ждала в разбомбленной мазанке

В подвале без еды, питья.

И вот в руках консервов банка…

Но тут.. «Постойте !Так нельзя!»

«Сынки» топтали флаг Победы,

Для них он тряпка для быка.

Стояла бабка рядом с дедом

И вдруг…консервы отдала.

«А флаг нельзя топтать ногами,

С ним мой отец фашистов бил».

Лежало в грязной луже знамя,

Смотреть на это нету сил!

Так знайте, бесы в желто-синем:

Недолго править сатане!

За всё с вас спросится Россией —

Державой Бога на земле!

И новый символ той Победы,

Что будет в Праведной Войне,

Теперь бабуля эта с дедом

И с Красным Знаменем в руке.

07.04.2022

Ирина Трусова