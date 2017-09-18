Бой Головкина и Альвареса: деньги победили бокс

Казахстанские болельщики разочарованы боксерским поединком в Лас-Вегасе между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, признав, что его итог был заранее обговорен.

Воскресное утро почти весь Казахстан встретил у экранов телевизора.

Шла прямая трансляция поединка в американском Лас-Вегасе между 35-летним казахстанцем Геннадием Головкиным, чемпионом мира в среднем весе по версии WBA, IBF и WBC, и 27-летним мексиканцем Саулем Альваресом.

Этот бой ждали во всем мире. На кону стояли чемпионские титулы Головкина, а также миллионные гонорары. Оба боксера считаются сильнейшими в мире в своей весовой категории: на счету у мексиканца было 50 встреч и лишь одно поражение, у казахстанца – 37 боев и такое же количество побед.

Но итог боя стал разочарованием. Судьи засчитали ничью, а судейство одного из них – Аделаиды Берд – вызвало особое негодование: она посчитала, что казахстанец выиграл лишь два раунда из 12, и отдала победу Альваресу – 118:110.

Засудили?

После оглашения ничейного результата казахстанский «Фейсбук» взвыл от обиды: «Гену засудили!» Подсчитали очки, удары и промахи.

С этим мнением согласились многие именитые боксеры. Лента.ру приводит реакцию прославленного филиппинца Мэнни Пакьяо, который на своей странице в «Твиттере» пошутил: «Они судей из Австралии привезли?»

Боксер ссылался на бой 2 июля 2017 года в Брисбене, где он проиграл австралийцу Джеффу Хорну единогласным решением судей. По мнению Пакьяо, казахстанец победил со счетом 6:3 по раундам.

Очень скоро в СМИ появились предположения, что ничейный результат был нужен организаторам и промоутерам, чтобы получить возможность матча-реванша, и, возможно, боксеры работали на него.

Нет, обманули!

Осознание этого возмутило казахстанские соцсети.

«Все мы сегодня проснулись рано с целью посмотреть, как выступит наш лучший средневес Гена. И что мы увидели? Мы увидели, как его… (обманули), ведь он выиграл этот поединок по очкам, без сомнения, – пишет «фейсбукер» Арман Алтайбаев. – Кому это было на руку? Конечно, в первую очередь Оскару (промоутер Оскар де ла Хойя. – Прим. Ц-1) и его компании «Голден бой». Ведь без Гены они не смогут заработать столько «бабла». Конечно, с ним поступают несправедливо, но это шоу, а потом спорт».

«Откровенно договорной, фальшивый бой, – уверен Мурат Телибеков. – Деньги сделали свое дело. Было смешно, если бы Головкин вдруг нечаянно отправил бы соперника в нокдаун. Наверное, затем ему пришлось бы самому притворно упасть от удара Альвареса, чтобы привести к ничейному результату».

Геннадию Головкину, по данным Атлетической комиссии Невады, за встречу было гарантировано 3 млн долларов, Альваресу – 5 млн. На деле GGG должен получить не меньше 15 млн, включая доходы с трансляции.

Но и эту сумму не сравнить с выгодой организаторов: билеты на матч ушли за 30 млн, платные трансляции собрали не менее 90 млн. Букмекерские конторы принимали ставки на ничью с коэффициентом 26.

Да за такой куш, как говаривал Шерлок Холмс, кто угодно начнет рискованную игру.

Правда, как выяснилось, больше всего рисковали клиенты букмекеров. Today.kz опубликовал фото чека со ставкой на казахстанца в 20 млн тенге, заметив, что это далеко не самый крупный проигрыш. В соцсетях мелькает картинка «В поединке Головкин – Альварез победил Олимп.кз» (крупная букмекерская контора). Народ разочарован.