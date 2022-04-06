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    Чеченские воины. Всем смотреть и учиться!

    Многие годы Чечня ассоциировалась с войной, с разрушенным Грозным, с подавленным свободолюбием чеченского народа, а религия Ислам — с терроризмом и дикостью, — сегодня на Украине чеченцы опровергают и то, и другое.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Демлимханов на Украине; фото: Телеграм-Кадыров
    Глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов на Украине; фото: Телеграм-Кадыров

    Батальоны из Чечни, формируемые и горячо поддерживаемые главой республики Рамзаном Кадыровым, за более чем за месяц специальной военной операции России на Украине стали не только ключевой боевой силой, но и наполнили военное действие особым моральным и религиозным содержанием.

    Чеченцы несут не только дух гор, доблести, смелости, благородства и уважения традиций, всё то, что с чем у нас всегда ассоциировался Кавказ, но и новый образа Ислама, как религии справедливости, борьбы за мир, интернационализма, героизма и братства.

    Мужественные и смелые чеченцы выполняют самые сложные задачи, именно они участвуют сегодня наряду с ДНР и ЛНР в зачистке Мариуполя, где на громадном предприятии «Азовсталь» окопались наиболее фанатичные силы украинских ВСУ (Вооруженные силы Украины) — нацистские батальоны «Азов», «Айдар», воюющие с ними инструкторы НАТО.

    Чеченские воины на Украине; фото: Телеграм-Кадыров
    Чеченские воины на Украине; фото: Телеграм-Кадыров

    Но зачистка продолжается, дом за домом, этаж за этажом, подвал за подвалом. Ежедневно чеченские воины не только освобождают украинскую землю от последователей фашиста Степана Бандеры, превращенного властью Украины в официального героя страны, но и спасают простых людей, оказывают им помошь, кормят, поят, везут в больницы, поддерживают добрым словом.

    Командиром чеченцев, что снова является исключительным случаем в наши дни, является действующий депутат Государственой Думы России Адам Делимханов, который находится на передовой, руководит своими воинами, доставкой и раздачей людям гуманитарной помощи.

    Пару дней назад Делимханов выступал перед 267 украинсками морпехами из 503 батальона, сдавшимися в плен в Мариуполе.

    Чеченский командир с подлинным человеческим сочувствием и пониманием рассказывал украинцам, что Чечня пережила две войны, что в его стране воевали наемники из 51 страны мира, что и его землю хотели превратить в бастион для разрушения России, и многие молодые чеченцы подались на пропаганду, тогда ваххабитов.

    Адам Делимханов выступает перед пленными морпехами Украины, обращается к ним, как к братьям...
    Адам Делимханов выступает перед пленными морпехами Украины, обращается к ним, как к братьям…

    Делимханов уверен, что теперь на Украине разыгрывается тот же сценарий, но вместо ваххабизма используется националистическая и нацистская идеология, а заказчики те же — США и Западная Европа.

    «Мы не воюем с украинским народом, мы пришли освободить Украину от бандеровщины и нацизма», — говорил Адам Делимханов. В конце речи он пожелал всем военнопленным «всего хорошего», заверил их, что с ними будут обращаться с уважением, они все смогут попасть в свои дома, к своим семьям.

    Слова Делимханова особенно важны на фоне тех зверств, которым подвергаются в руках украинских националистов российские военнопленные, которых убивают самыми изощренными средствами на камеру…

    Может быть, если было бы больше таких лидеров как Делимханов на фронте, и с людьми говорили больше и чаще, то народ Украины быстрее понял бы, что они для Запада лишь хворост и дрова, с помощью которых хотят поджечь Россию, единственную страну, которая может бросить вызов однополярному миру и ее гегемону — США.

    Чеченский воин принес еду оставшейся одной в квартире пожилой женщине в Мариуполе...
    Чеченский воин принес еду оставшейся одной в квартире пожилой женщине в Мариуполе…

    Руководитель Чечни Рамзан Кадыров ежедневно в своем Телеграм-канале сообщает об успехах своих ребят, он сам дважды побывал на передовой — под Киевом и в Мариуполе. Его мама, Аймани Кадырова, каждый день отправляют тонны гуманитарной помощи людям на Украине.

    Российское телевидение накануне показало репортаж, как чеченцы вызволили из заблокированного бетонными плитами подвала пятерых женщин и мальчика в Мариуполе, они провели там пять день.

    Пыльные, замученные пожилые женщины плакали, рассказывали, что их подвал завалила стена после очередного взрыва, украинские националисты слышали их крики о помощи, но не стали тратить на них время, а чеченцы под обстрелом проламывали бетон, чтобы спасти их…

    Вызволение людей, замурованных в подвале в Мариуполе...
    Вызволение людей, замурованных в подвале в Мариуполе…

    В мечетях Чечни ежедневно проходят молитвы, народ просит Всевышнего уберечь их мужчин и парней от гибели, но сами воины и Рамзан Кадыров, похоже, не боятся ничего, так как знают, что их дело правое, победа будет за ними! На Украине не должно быть нацистов, там не место свастике, ненависти и дискриминации на почте национальности и языка.

    Но что уже совершили в глазах всей России и всего мира чеченцы — это перелом в восприятии не только Чечни, но и Ислама.

    Мусульманская Чечня - выступает за всечеловеческое братство и мир, как велит Ислам; фото: телеграм-Кадыров
    Мусульманская Чечня — выступает за братство и мир, как велит Ислам; фото: телеграм-Кадыров

    Когда видишь сегодня на Украине зеленый флаг Чеченской Республики, слышишь гордые: «Ахмад — сила! Аллаху Акбар!» — думаешь о том, что это и есть истинное лицо Ислама, которое замарала западная и продажная местная пропаганда, некоторые псевдомусульмане…

    И вот какими по-настоящему должны быть истинные воины Аллаха — смелыми, благородными, добрыми и всечеловечными.

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Возрождение СССР, Война России на Украине
    Теги: Адам Демлимханов ислам Рамзан Кадыров Россия Украина Чечня
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