Чеченские воины. Всем смотреть и учиться!

Многие годы Чечня ассоциировалась с войной, с разрушенным Грозным, с подавленным свободолюбием чеченского народа, а религия Ислам — с терроризмом и дикостью, — сегодня на Украине чеченцы опровергают и то, и другое.

Батальоны из Чечни, формируемые и горячо поддерживаемые главой республики Рамзаном Кадыровым, за более чем за месяц специальной военной операции России на Украине стали не только ключевой боевой силой, но и наполнили военное действие особым моральным и религиозным содержанием.

Чеченцы несут не только дух гор, доблести, смелости, благородства и уважения традиций, всё то, что с чем у нас всегда ассоциировался Кавказ, но и новый образа Ислама, как религии справедливости, борьбы за мир, интернационализма, героизма и братства.

Мужественные и смелые чеченцы выполняют самые сложные задачи, именно они участвуют сегодня наряду с ДНР и ЛНР в зачистке Мариуполя, где на громадном предприятии «Азовсталь» окопались наиболее фанатичные силы украинских ВСУ (Вооруженные силы Украины) — нацистские батальоны «Азов», «Айдар», воюющие с ними инструкторы НАТО.

Но зачистка продолжается, дом за домом, этаж за этажом, подвал за подвалом. Ежедневно чеченские воины не только освобождают украинскую землю от последователей фашиста Степана Бандеры, превращенного властью Украины в официального героя страны, но и спасают простых людей, оказывают им помошь, кормят, поят, везут в больницы, поддерживают добрым словом.

Командиром чеченцев, что снова является исключительным случаем в наши дни, является действующий депутат Государственой Думы России Адам Делимханов, который находится на передовой, руководит своими воинами, доставкой и раздачей людям гуманитарной помощи.

Пару дней назад Делимханов выступал перед 267 украинсками морпехами из 503 батальона, сдавшимися в плен в Мариуполе.

Чеченский командир с подлинным человеческим сочувствием и пониманием рассказывал украинцам, что Чечня пережила две войны, что в его стране воевали наемники из 51 страны мира, что и его землю хотели превратить в бастион для разрушения России, и многие молодые чеченцы подались на пропаганду, тогда ваххабитов.

Делимханов уверен, что теперь на Украине разыгрывается тот же сценарий, но вместо ваххабизма используется националистическая и нацистская идеология, а заказчики те же — США и Западная Европа.

«Мы не воюем с украинским народом, мы пришли освободить Украину от бандеровщины и нацизма», — говорил Адам Делимханов. В конце речи он пожелал всем военнопленным «всего хорошего», заверил их, что с ними будут обращаться с уважением, они все смогут попасть в свои дома, к своим семьям.

Слова Делимханова особенно важны на фоне тех зверств, которым подвергаются в руках украинских националистов российские военнопленные, которых убивают самыми изощренными средствами на камеру…

Может быть, если было бы больше таких лидеров как Делимханов на фронте, и с людьми говорили больше и чаще, то народ Украины быстрее понял бы, что они для Запада лишь хворост и дрова, с помощью которых хотят поджечь Россию, единственную страну, которая может бросить вызов однополярному миру и ее гегемону — США.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров ежедневно в своем Телеграм-канале сообщает об успехах своих ребят, он сам дважды побывал на передовой — под Киевом и в Мариуполе. Его мама, Аймани Кадырова, каждый день отправляют тонны гуманитарной помощи людям на Украине.

Российское телевидение накануне показало репортаж, как чеченцы вызволили из заблокированного бетонными плитами подвала пятерых женщин и мальчика в Мариуполе, они провели там пять день.

Пыльные, замученные пожилые женщины плакали, рассказывали, что их подвал завалила стена после очередного взрыва, украинские националисты слышали их крики о помощи, но не стали тратить на них время, а чеченцы под обстрелом проламывали бетон, чтобы спасти их…

В мечетях Чечни ежедневно проходят молитвы, народ просит Всевышнего уберечь их мужчин и парней от гибели, но сами воины и Рамзан Кадыров, похоже, не боятся ничего, так как знают, что их дело правое, победа будет за ними! На Украине не должно быть нацистов, там не место свастике, ненависти и дискриминации на почте национальности и языка.

Но что уже совершили в глазах всей России и всего мира чеченцы — это перелом в восприятии не только Чечни, но и Ислама.

Когда видишь сегодня на Украине зеленый флаг Чеченской Республики, слышишь гордые: «Ахмад — сила! Аллаху Акбар!» — думаешь о том, что это и есть истинное лицо Ислама, которое замарала западная и продажная местная пропаганда, некоторые псевдомусульмане…

И вот какими по-настоящему должны быть истинные воины Аллаха — смелыми, благородными, добрыми и всечеловечными.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1