Чего ожидать Центральной Азии от президента Трампа

В день инаугурации нового президента США оцениваем его обещания и заявления, касающиеся стран Центрально-Азиатского региона.

20 января в Вашингтоне – день торжественной инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Присягу магнат и шоумен принесет в полдень (в 22.00 по ташкентскому времени) в здании Капитолия.

Пока в столице США зреют массовые протесты и бойкоты противников нового хозяина Белого дома, рассмотрим его геополитические амбиции, касающиеся Центральной Азии, на основе сказанного им до избрания на главный пост страны.

Меньше «демократии на экспорт»

Во время предвыборной агитации кандидат-республиканец корил оппонента – кандидата от демократов Хиллари Клинтон – за воинственность и беспринципность.

Себя он охарактеризовал как миролюбивого человека, продвигающего свои интересы не в ущерб партнерам.

Новоизбранный глава государства исповедует стратегию мягкой силы. Она заключается в том, чтобы достичь результатов не путем принуждения, а с помощью манипулятивных приемов.

Имея гигантский опыт общения в бизнес-кругах, Трамп намерен выстроить пассивно-агрессивную модель внешней политики США. Что это значит для Центральной Азии?

Миллиардер не раз говорил о сокращении расходов на «экспорт» американской демократии по всему миру. В теории это значит закрытие или сокращение финансирования правозащитных неправительственных организаций, независимых СМИ, проектов по борьбе с последствиями изменения климата и т. п.

Кыргызстан получает от Государственного департамента США почти 52 млн долларов в год на социально-экономические программы, Таджикистан – 42 млн, Узбекистан – 12 млн, Казахстан – 9 млн, Туркменистан – 5 млн.

Общий годовой бюджет Госдепа – 50 млрд долларов. То есть на Центральную Азию Вашингтон тратит 120 млн долларов, или 0,25% бюджета. Население Центральной Азии составляет почти 70 млн человек, или 1% населения мира.

Угроза экстремизма в Афганистане

Прежний президент США Барак Обама оставил неоднозначное наследие в Афганистане. С одной стороны, он сократил военный контингент США в этой стране, однако позже расширил военное присутствие по требованию Пентагона.

На заре своего президентства он не без сожаления говорил о том, что Кабул, а заодно и Исламабад (Пакистан) ждет десятилетка нестабильности. Силы талибов на границе двух стран укрепились, а в Афганистане появилась новая угроза – «Исламское государство». Конфликт между исламистами без или с участием правительственных сил может привести к полномасштабной гражданской войне.

Кандидат от республиканской партии в ходе предвыборной агитации говорил то, что хотели услышать от него избиратели. Он назвал антитеррористическую операцию США и союзников в Афганистане ошибкой, а также предложил сократить до минимума военный штат в этом регионе. Осталось дождаться и узнать, сделает ли Трамп то, что говорит.

The National Interest пишет , что Северный Афганистан, открывающий дорогу для талибов и ИГ в Центральную Азию, невероятно уязвим. Правительственные войска не готовы противостоять мощи экстремистов.

Глава подкомитета по Европе, Евразии и новым угрозам Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Дана Рохрабачер указывает на разобщенность в афганском истеблишменте. Пуштуны равнодушны к северным территориям, где компактно проживают этнические узбеки и таджики. Они готовы «отдать» регион экстремистам при условии, если те уйдут с пуштунских земель.

По мнению эксперта, чтобы не допустить экспансии экстремистов в Центральную Азию, Трампу необходимо принять меры, «пока ситуация все еще управляемая».

Прагматика против идеализма

Новый глава Белого дома говорил, что уважает силу, и намекал, что не считает приоритетами права человека и другие демократические идеалы администрации Обамы.

Это сигнал для руководителей стран из Центральной Азии. Дескать, Вашингтон закроет глаза на нарушения прав человека в регионе, если Ташкент, Астана, Душанбе, Бишкек и Ашхабад будут лояльными партнерами США.

Прагматичный подход во внешней политике заключается в том, что администрация Трампа будет поддерживать авторитарные режимы по всему миру, дабы избежать гражданских войн и распространения экстремизма. Очевидно, он сделал определенные выводы на примере политики США в Сирии и Ливии.

Тем не менее новому лидеру Соединенных Штатов придется пойти на компромисс по ряду стратегических вопросов. Консервативный блок республиканцев не согласен со сменой лидерской роли США на мировой арене на нейтральную. Это дает надежду, что США едва ли откажутся от Центральной Азии, тем более в контексте афганского вопроса.

Фактор Тиллерсона

Экс-глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, которого Трамп лоббирует на должность госсекретаря США, имеет давние связи с руководством России и даже награжден орденом Дружбы. Он выступает за смягчение санкционной политики в отношении Москвы.

В то же время он известен как приверженец осторожной критики российской политики. По его словам, в России никто не уважает силу закона, а многие решения российского руководства не поддаются анализу.

Тиллерсон и его команда считают, что главным геополитическим соперником Америки эпохи Трампа станет Китай. При этом будущий министр иностранных дел США отмечает рост влияния региональных держав – Индии и Ирана.

Транснациональные проекты в области энергетики, транспортной инфраструктуры Китая, Ирана и Индии с выходом на европейский рынок не противоречат политике США.

Следовательно, в Центральной Азии укрепит свое присутствие азиатский бизнес. Остается открытым вопрос, как на это отреагирует Россия, которая хочет сохранить за собой роль главного экспортера энергоресурсов в Европу.

Что касается эпатажных высказываний своего босса о мусульманах, Тиллерсон, как и полагается главе дипведомства, более осторожен в комментариях.

«Я не поддерживаю безоговорочного запрета (на въезд) любой категории людей», – говорит Тиллерсон.

У мигрантов есть повод для беспокойства

45-й президент США настроен воинственно в отношении мигрантов – и легальных, и нелегальных.

В Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, которые являются одними из лидеров по эмиграции граждан в США, с опаской ждут инаугурации будущего президента США.

У многих в Америке есть родственники и друзья. Миграционные ограничения могут поставить крест на воссоединении семей.

Сотрудники Госдепа уверяют, что кардинальных изменений миграционная политика США не претерпит: лотерея Green Card сохранится, мусульман не ждут «драконовские» законы. Однако опасения все же есть.

В миграционной политике нового хозяина Белого дома есть повод для оптимизма. Миллиардер призывает охотнее выдавать рабочие визы иностранным студентам, прошедшим обучение в колледжах и университетах США. Только узбекских студентов в США – более пятисот.

По его мнению, Америка должна прирастать интеллектуальной средой иммигрантов, а не гражданами из неблагополучных стран мира.

Дональд Трамп наверняка изменит историю Соединенных Штатов. Существует мнение, что он не станет радикально менять внешнюю политику, тем более в отношении неприоритетной Центральной Азии.

Вероятно, регион будет развиваться без потрясений, если президент-миллиардер примет взвешенное решение по Афганистану.

Лотерея Green Card может быть реформирована, но не закрыта. Это же можно сказать о спонсировании Госдепом социально-экономических проектов в Центральной Азии. Опасения касаются лишь защиты прав человека.