Что ждать ЦА от новой стратегии Трампа в Афганистане?

Стратегия США по Афганистану может открыть возможности сотрудничества со странами Центральной Азии. Визиты из Вашингтона в регион уже участились.

США окончательно определились с новой стратегией по отношению к Афганистану, основную суть которой огласил в понедельник в своем выступлении президент Дональд Трамп.

Вопреки своим предвыборным обещаниям о бесполезности военных операций за пределами США, Трамп решительно заявил, что «будет бороться до победного конца».

Глава США не стал озвучивать временные рамки военной кампании и количество предполагаемых дополнительных сил, которые планируют отправить в Афганистан, но, согласно данным американских СМИ, речь идет о том, что к сегодняшнему военному контингенту, насчитывающему 8400 военнослужащих, должны присоединиться еще четыре тысячи.

Интерес к странам ЦА

Усиление американского военного присутствия в Афганистане в перспективе может приумножить интерес США к сотрудничеству со странами Центральной Азии.

В пользу этого предположения могут говорить участившиеся визиты высокопоставленных американских военных в регион.

Последний подобный визит совершил на прошлой неделе, 16 августа, в Душанбе командующий сухопутными войсками Центрального командования США генерал-лейтенант Майкл Гаррет.

В ходе визита Гаррет провел серию встреч с руководством Таджикистана относительно вопросов сотрудничества в сфере безопасности и укрепления таджикско-афганской границы.

В конце прошлого года американский генерал во время своего центральноазиатского турне также посетил Ташкент и Астану с обсуждением аналогичных вопросов.

Вполне вероятно, что недавние визиты проходили с целью подготовки механизмов реализации новой стратегии США по Афганистану, где странам Центральной Азии все же отводится определенная роль.

Альтернатива Пакистану

Андрей Грозин, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ, в беседе с Ц-1 сделал акцент на два основных посыла для стран Центральной Азии, исходящих от новой американской стратегии в афганском направлении.

Первое: снижение демократической риторики и критики центральноазиатских режимов со стороны США ввиду концентрации на собственных интересах.

Второе: возможное возобновление северной сети поставок через страны Центральной Азии с целью снижения зависимости от Пакистана.

«Для стран Центральной Азии это, безусловно, хорошо, поскольку предполагает деньги, политические дивиденды и, что самое главное, сохранение внимания к региону со стороны США, которое в последнее время утрачивается», – сказал Грозин.

По его словам эксперта, реанимирование северной сети поставок может означать создание перевалочных пунктов, аналогичных Центру транзитных перевозок в Бишкеке, для переброски грузов и людей.

В то же время эксперт отмечает, что для реализации подобного плана Вашингтону необходимо разговаривать не только с Москвой, что в нынешних условиях будет весьма непросто, но и с Пекином, от которого практически все страны региона сохраняют зависимость.

Реализация иных задач

Эксперт по Центрально-Азиатскому региону Григорий Михайлов считает, что решение Трампа увеличить число войск само по себе привести к победе не может.

«Либо это первый этап в реализации некоего долгосрочного плана, либо попытка добиться реализации иных, не связанных с победой над талибами целей. Среди вариантов – попытка администрации Трампа, увеличив военную активность, частично отвлечь внимание общественности от внутренних скандалов. Еще вариант – это попытка увеличить влияние на соседние с Афганистаном государства, такие как Китай, Иран и Пакистан. Что касается стран Центральной Азии, есть шанс на то, что им удастся подзаработать на транзите грузов и людей в Афганистан и из него», – отметил Михайлов.

Эксперт считает маловероятным открытие новых американских баз в странах Центральной Азии. «Без каких-то крупных форс-мажоров значительного роста активности США в регионе ожидать не следует», – уверен наш собеседник.