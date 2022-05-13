Декларация Глобального саммита по COVID

17 000 врачей и ученых-медиков заявляют, что чрезвычайное положение в области медицины должно быть отменено, научная честность восстановлена, а преступления против человечества рассмотрены.

Ц-1 публикует полный текст Декларации Глобального саммита по COVID, принятой 11 мая объединением 17 тысяч врачей и ученых мира на очередной встрече, состоявшей в США и онлайн-формате.

Декларация

«Мы, врачи и ученые-медики всего мира, объединенные нашей верностью клятве Гиппократа, признаем, что катастрофическая политика общественного здравоохранения в отношении COVID-19, навязанная врачам и нашим пациентам, является кульминацией коррумпированного медицинского альянса фармацевтических, страховых и учреждения здравоохранения, а также финансовых трестов, которые их контролируют.

Они проникли в нашу медицинскую систему на всех уровнях, и их защищает и поддерживает параллельный альянс крупных технологий, СМИ, ученых и государственных учреждений, которые нажились на этой организованной катастрофе.

Этот коррумпированный союз поставил под угрозу целостность наших самых престижных медицинских обществ, к которым мы принадлежим, создавая иллюзию научного консенсуса, подменяя правду пропагандой.

Этот альянс продолжает продвигать ненаучные заявления, подвергая цензуре данные, а также запугивая и увольняя врачей и ученых за то, что они просто публикуют фактические клинические результаты или лечат своих пациентов проверенными, спасающими жизни лекарствами.

Эти катастрофические решения были приняты за счет невинных людей, которые вынуждены терпеть ущерб здоровью и смерть в результате намеренного отказа от критически важного и срочного лечения или в результате принудительных инъекций генной терапии, которые не являются ни безопасными, ни эффективными.

Медицинское сообщество отказало пациентам в фундаментальном праве человека дать истинное информированное согласие на экспериментальные инъекции COVID-19.

Наши пациенты также лишены возможности получать информацию, необходимую для понимания рисков и преимуществ вакцин и их альтернатив, из-за широко распространенной цензуры и пропаганды, распространяемой правительствами, должностными лицами общественного здравоохранения и средствами массовой информации.

Пациенты по-прежнему подвергаются принудительной изоляции, что наносит ущерб их здоровью, карьере и образованию детей, а также наносит ущерб социальным и семейным связям, имеющим решающее значение для гражданского общества.

Это не совпадение.

В книге под названием «COVID-19: Великая перезагрузка» (автор глава Всемирного экономического форума Клаус Шваб. Прим. — Ц-1) руководство этого альянса четко заявило, что их намерение состоит в том, чтобы использовать COVID-19 как «возможность» для перезагрузки всего нашего глобального общества, культуры, политических структур и экономики.

Наши 17 000 врачей и ученых-медиков на Глобальном саммите по COVID представляют гораздо более широкое, просвещенное глобальное медицинское сообщество, которое отказывается идти на компромисс, объединяется и готово рискнуть гневом коррумпированного медицинского альянса, чтобы защитить здоровье своих пациентов.

Миссия Глобального саммита по COVID состоит в том, чтобы положить конец этому организованному кризису, который был незаконно навязан миру, и официально заявить, что действия этого коррумпированного альянса представляют собой не что иное, как преступления против человечества.

Мы должны восстановить доверие людей к медицине, которое начинается со свободного и открытого диалога между врачами и учеными-медиками.

Мы должны восстановить медицинские права и автономию пациентов. Это включает в себя основополагающий принцип священных отношений между врачом и пациентом. Общественная потребность в этом назрела десятилетиями, и поэтому мы, врачи всего мира, вынуждены действовать.

После двух лет научных исследований, лечения миллионов пациентов, проведения сотен клинических испытаний и обмена научными данными мы продемонстрировали и задокументировали наш успех в понимании и борьбе с COVID-19.

При рассмотрении рисков и преимуществ важных политических решений наш Глобальный саммит по COVID с участием 17 000 врачей и ученых-медиков со всего мира пришел к консенсусу по следующим основополагающим принципам:

Мы заявляем, и данные подтверждают, что инъекции экспериментальной генетической терапии COVID-19 должны быть прекращены.

Мы заявляем, что врачам нельзя препятствовать в оказании жизненно важной медицинской помощи.

Мы объявляем чрезвычайное положение в стране, которое способствует коррупции и продлевает пандемию, и должно быть немедленно прекращено.

Мы заявляем, что медицинская конфиденциальность больше никогда не должна нарушаться, и все ограничения на поездки и социальные ограничения должны быть сняты.

Мы заявляем, что маски не являются и никогда не были эффективной защитой от переносимого по воздуху респираторного вируса в общественных местах.

Мы заявляем, что должны быть учреждены финансирование и исследования в отношении вреда, смерти и страданий вакцинации.

Мы заявляем, что нельзя отказываться ни от какой возможности, включая образование, карьеру, военную службу или лечение, из-за нежелания сделать инъекцию.

Мы заявляем, что нарушения первой поправки и медицинская цензура со стороны правительства, технологических и медиа-компаний должны быть прекращены, а Билль о правах должен быть поддержан.

Мы заявляем, что Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca и их активисты утаивали и умышленно упускали информацию о безопасности и эффективности от пациентов и врачей и должны быть немедленно привлечены к ответственности за мошенничество.

Мы заявляем, что правительство и медицинские учреждения должны нести ответственность».