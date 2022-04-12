День космонавтики — день Юрия Гагарина, день СССР

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, советский летчик, совершил первый в истории космический полет, и сегодня его подвиг вдохновляет потомков, черпающих силы в нем и СССР.

Первый в истории человечества полет в космос, совершенный 12 апреля 1961 года в СССР старшим лейтенантом Юрием Гагариным, по-прежнему восхищает, наполняет сердца людей радостью, счастьем и гордостью за страну.

В этом событии переплелось всё — величие и гений советских ученых-конструкторов, сила и мощь государства, а также безграничная воля и мужество советского человека, воплощением которого стал первый космонавт Земли — Юрий Алексеевич Гагарин.

Удивительно, что на космическом корабле «Восток-1» на околоземную орбиту отправился именно он — человек огромной души, с удивительной улыбкой, простой, мягкий, скромный, не устававший затем в многочисленных интервью повторять, что он самый обычный парень, таких в СССР пруд пруди.

Личность Гагарина, не менее чем советская власть в СССР — подлинного государства рабочих и крестьян, позволила каждому гражданину страны почувствовать в тот день, 61 год назад, свою сопричастность с великим событием.

Всеобщая победа и радость

Люди радовались и гордились собой, своей страной, а главное, они знали, захоти их дети полететь в космос, совершить другие открытия и свершения, — у них все получится, для страны Советов не было ничего невозможного. И полет Гагарина, как сам Гагарин — были тому бесспорным подтверждением.

Когда полетел Гагарин, моей маме было 16 лет. Она, старшеклассница в предгорном кишлаке Дукент под Ангреном (Ташкентская область), узнав в школе о полете Гагарина, пришла в неописуемые восторг и радость, такие же чувства охватили буквально всех — учителей, детей, администрацию, все смеялись, поздравляли друг друга, пожимали руки…

«Всю дорогу домой я бежала и кричала от радости», — рассказывала мне мама.

Подумать только, девушка бежит в далеком узбекском кишлаке, убежденная в том, что эта радость принадлежит ей, это ее страна, это ее Юрий Гагарин.

Сегодня это звучит как сказка, но чудо в том, что в СССР — это было явью.

И поэтому неудивительно, что в настоящее сложное и переломное время, когда Россия вновь воюет одна со всем западным миром, вновь желающим ее уничтожить, люди инстинктивно тянутся к Гагарину, к СССР, его силе и мощи, чтобы опереться, чтобы почерпнуть силы и вдохновения, понять и осознать, наконец, кто они.

Строить будущее на нашем прошлом…

Иосиф Виссарионович Сталин знал, что всё так и будет. Александра Коллонтай, первая женщина-дипломат, посол СССР в Швеции и Лиги Наций, записала в своем дневнике разговор со Сталиным, состоявшимся в ноябре 1939 года, в первый год начавшейся Второй Мировой войны.

Вот что сказал в разговоре с Коллонтай Сталин:

«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения.

Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР – в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России.

Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы.

С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.

В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.

И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом».

Сталин был прав: знамя отцов и дедов сегодня уже поднято, красный советский флаг и Знамя Победы реют над захваченной войной Украиной, ставшей полем сражения между Западом и Россией.

И связь, которую протягивают сегодня русские, росийские воины к великому прошлому своей страны, где есть Сталин, Победа, Гагарин и другие величайшие достижения — делают их такими же, как их деды и прадеды, — стальными и непобедимыми.

Новому поколению все равно легче, великое множество уже совершено отцами, нам лишь не надо предавать их и предавать забвению те силы и те жертвы, которые были отданы задолго до нас, во имя нас.

Гагарнин сказал: «Поехали», и ничего не боялся. Так нужно поступать и нам. Только вперед.

С Днем Космонавтики!

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1