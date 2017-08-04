Дональд Трамп меняет правила лотереи Green Card

Президент США поддержал законопроект о сокращении легальной миграции и замене лотереи Грин-карта на систему баллов, что скажется и на числе выезжающих из стран ЦА.

Документ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 1 августа, многие называют началом глубоких изменений в иммиграционной политике страны, существующей уже полвека, пишет Washington Post.

Проект под аббревиатурой RAISE предполагает двукратное сокращение эмиграции по Грин-картам (вид на жительство. – Прим. Ц-1), поскольку мигранты отбирают рабочие места у американцев.

Новелла законопроекта: на Грин-карту перестанут претендовать братья и сестры, а также совершеннолетние дети обладателей вида на жительство. Право на воссоединение семьи останется только у жены и несовершеннолетних детей.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают отменить лотерею для некоторых регионов, включая Африку, а количество беженцев ограничить до 50 тысяч вместо 110 тысяч в год.

В США – через баллы

Коренным образом меняется принцип распределения вида на жительство.

Уйдет в прошлое сам принцип лотереи. Согласно новой миграционной системе претендентам будут присуждать баллы по уровню английского языка, образования и профессиональным навыкам, сообщает CNN.

Предпочтение будет отдаваться молодым мигрантам в возрасте от 26 лет до 41 года и с готовым предложением от работодателя. Дополнительные баллы – только для Нобелевских лауреатов, обладателей олимпийских наград и инвесторов.

Американские СМИ предполагают, что законопроект столкнется с решительным сопротивлением в Конгрессе США, и предрекают, что в стране возникнет дефицит рабочей силы.

За Грин-картой – в Самарканд

Особенно чувствительным изменение правил будет для Узбекистана – заявители из Самарканда выигрывают чаще всего в Центральной Азии и получают более 60% всех виз по стране.

Так, в 2017 году узбекистанцы получили 2378 виз, тогда как Россия – 1401, Украина – 1787.

Всего же по всему миру разыгрывается 140 тысяч виз.

Объясняется все просто: ушлые дельцы скупают базы данных махаллей, предприятий и вузов и подают сотни тысяч заявок. А если какая-то из анкет выиграла, то победителю предлагают выкупить номер за 5–30 тысяч долларов США.

Также посредники активно предлагают холостым победителям лотереи обзавестись второй половиной и также берут за это вознаграждение.

Процветают и фирмы, которые оказывают посреднические услуги, предлагая помощь в заполнении форм. Такая услуга стоит от 50 тысяч сумов (около 7 долларов США по курсу черного рынка).

На сайте OLX мы нашли более двадцати предложений по поиску агентов для работы в фирмах, специализирующихся на Грин-картах. Минимальная зарплата – 100–150 млн сумов (115–180 долларов).

Анвар из Самарканда помогает заполнять анкеты, в комментарии Ц-1 он говорит, что слышал об изменениях, но рассчитывает, что они не будут введены в этом году.