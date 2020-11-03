Дональд Трамп – последний мужчина и человек Запада

Сегодняшние выборы в США решают судьбу всего человечества, уже поставленного у изоляционных камер «зеленого цифрового» будущего, и сопротивление этому может начаться только с победы Дональда Трампа.

Галима Бухарбаева

Баловень судьбы, известный кутила высшего нью-йоркского общества, миллиардер Дональд Трамп оказался одним из самых больших патриотов США, его простого народа, а в целом, что еще более значительно и важно, – человеком.

Он любит свою страну, свой народ, он любит жизнь и труд, любит семью и детей, женщин – всё то, что наполняет смыслом жизнь настоящего мужчины.

Кроме того, этот высокий блондин оказался человеком недюжинной силы, как физической, так и духа.

В 74-летнем возрасте он проводит по пять встреч в день с тысячами избирателей, заряжая каждого из них энергией, убеждая в своей правоте и круша оппонента от Демократической партии США Джо Байдена.

О том, что существование Дональда Трампа превратилось в ежедневную борьбу не на жизнь, а на смерть, что атака, ведущаяся против него, идет на уничтожение, стало понятно с момента его заступления на пост президента США в 2016 году.

Помимо ежедневных ушатов помоев, которыми его обливает либеральная пресса, Трампу пришлось выстоять перед рядом самых серьезных вызовов: первый – это расследование Специальной комиссии Генпрокуратуры США о якобы вмешательстве России в исход президентских выборов в его пользу; второй – импичмент Конгресса США о замораживании военной помощи Украине в обмен на информацию о Джо Байдене; третий – это «пандемия» коронавируса…

Враги стреляют изо всех орудий, для чего весь мир поставлен в стойку смирно, причем в намордниках.

Нарочито выбран незримый противник, который должен обрушить Трампа, – это вирус, его не видно, есть он там или нет… но тем лучше топить и обвинять во всем действующего президента США.

Но Дональд Трамп стоит. Он не сдается. Он борется и звучит при этом разумно и осмысленно. Он не теряет канву собственных мыслей, видит свою конечную цель и следует своей стратегии, видя при этом насквозь и своих врагов. Не уважать его за это нельзя.

При этом, несмотря на работу, как в осажденной крепости, Трамп, что признают даже его враги, сумел сделать для простых американцев больше, чем другие лидеры за всю историю страны, за исключением Авраама Линкольна, отменившего рабство.

Вот какие факты приводит Foxnews, и с ними никто не спорит:

1. Самая низкая безработица среди всех социальных, этнических групп США в истории этой страны.

2. Впервые доходы бедных людей в США росли быстрее, чем у богатых, сократив разрыв между ними. 74,2% американских безработных нашли работу – максимальное количество за историю ведения статистики в сфере занятости и труда.

3. Ни одной развязанной войны против других государств со стороны США с 1970-х годов.

4. Пересмотр торговых договоров с Китаем и по NAFTA (Североамериканское торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой) в пользу американских производителей.

5. «Зоны возможностей» (Opportunity zones) для афроамериканцев с миллиардными вложениями в создание малых предприятий и систему образования; реформа уголовного законодательства и системы работы полиции.

6. Укрепление границы и контроль над иммиграцией – сокращение нелегального перехода границы, а также импорта наркотиков и другой контрабанды.

7. Назначение трех консервативных судей Верховного суда США, способных защищать Конституцию и законы страны.

8. Сокращение налогов, в результате чего каждая американская семья сохранила в своем бюджете на 2000 долларов в год больше, а бизнес стал платить самые низкие налоги среди стран развитого мира.

9. Снятие бюрократических препон и ограничений, что привело к притоку инвестиций в США, а также к тому, что впервые за 75 лет страна стала экспортировать нефть.

10. Уничтожение «Исламского государства» в Сирии и Ираке, а также ряда врагов США в мусульманском мире.

Список достижений Трампа во внутренней и внешней политике можно продолжить, они все являются значительными, так как помимо всего прочего доказывают, что 45-й президент США действительно старается делать и делает все возможное для благополучия и величия его страны.

Но сегодня с надеждой на переизбрание Трампа смотрят не только простые американцы, но и многие люди в других странах мира.

Они надеются на то, что он исполнит и другое обещание: покончит с коронабесием, откроет страны и мир, вернет людям их свободы, человеческое достоинство и облик… без маски.

Трамп обещал, что вирус и истерика вокруг него будут повержены, как только его переизберут. Накануне он обрушился с критикой на лидеров в Европе, где началась вторая волна карантинов и локдаунов, сказав, что должен говорить с ними после выборов.

Европейский союз на своем сайте уже разместил программу борьбы с «пандемией» до 2027 года.

Евробюрократы не скрывают, что воспользовались вирусом для достижения совсем других целей – для переформатирования мира, который должен стать более «зеленым и цифровым».

Совет Европы 6 октября этого года утвердил Фонд восстановления и устойчивости с бюджетом в 672,5 млрд евро, рассчитанный на срок до 2027 года.

Этот финансовый пакет, как решили евробюрократы, «поможет государствам-членам справиться с экономическими и социальными последствиями пандемии COVID-19, одновременно обеспечив перевод их экономики к зеленому и цифровому переходу».

Федеральный министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц говорит следующее:

«Фонд восстановления и устойчивости – мощный инструмент для преодоления беспрецедентного воздействия кризиса COVID-19. Он поможет Европе выйти из кризиса более сильной, более благоприятной для климата, более цифровой и более сплоченной».

Цифровизация касается не только Европы, всех стран мира. Все должны будут оцифровать своих граждан, бедные и коррумпированные страны, как в Центральной Азии, просто покупаются и продаются за деньги.

Накануне из Кыргызстана прозвучала жалоба, что ЕС неожиданно приостановил выдачу гранта в 6 млрд евро на цифровизацию…

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тоже наверняка отнюдь не бесплатно заявляет, что без цифровизации страна не сможет ни расти, ни развиваться.

Как результат, под раздачу попали все люди: под предлогом защиты от вируса их заставляют скачивать приложения, которые следят за ними, дети лишились общения и нормального образования, они переходят на цифру…

Жизни рушатся, теряется будущее у целых стран и народов, так как евробюрократы решили оздоровить мир, сделать его более «зеленым» и как можно дальше упрятать с глаз долой этого «грязного и уничтожающего природу» человека.

Человек опущен до уровня заразы, микроба и инфекции, держись от него подальше, ему можно лишь сходить в магазин, да и то – в маске…

Единственный, кто в мире выступает против этого, говорит с самой высокой трибуны с позиции здравого смысла и человеколюбия, что нельзя обрушать экономики, так как это влечет голод, фрустрацию, болезни и смерти, – это Дональд Трамп.

Он говорит и борется, как это должен делать сегодня каждый настоящий человек, как это должен делать каждый настоящий мужчина.

И я очень надеюсь, что разум победит – Дональд Трамп останется во главе сильнейшего государства в мире. Так как, честно, видеть «намордники», особенно на детях, надписи «соблюдай дистанцию – сохрани жизни», значки, запрещающие рукопожатия, как в Казахстане, тяжело: это рвет сердце…

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1