Это бомба! Они знали заранее — «вакцины» от Pfizer убивают

Первая порция документов по компании Pfizer, преданная огласке по решению суда в США, указывает на десятки тысяч реакций и 1223 смертей уже в феврале 2021 года — через 90 дней после начала «вакцинации»…

Эта новость заслуживает статуса разоблачения века. Недаром Администрация по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA — Food and Drug Administration) в США просила суд отсрочить огласку документов, касающихся «вакцин» от компаний Pfizer/BioNTech, на 55 лет, то есть, как минимум до 2075 года.

Но федеральный суд в США, рассматривавший иск организации Public Health and Medical Professionals for Transparency (Здравоохранение и медики за прозрочность), постановил, что FDA обязана рассекретить и ежемесячно предавать огласке по 500 страниц документов, касающихся решения Администрации о предоставлении «вакцинам» от Pfizer разрешения на экстренное применение (Emergency Use Authorization).

И это детям?

Инъекции от Pfizer/BioNTech, в которых используется ранее не применявшаяся на людях технология mRNA (носитель РНК), поставляются в страны Центральной Азии, в частности в Казахстан и Узбекистан, для введения в первую очередь детям.

Власти Казахстана сообщают, что в ноябре этого года закупили 4,2 млн доз этого препарата, но бесплатный доступ к ним могут иметь только три категории граждан: дети от 12 лет, беременные и кормящие женщины. Остальные граждане, кто хочет уколоться именно этим препаратом, должны сделать это за свой счет или же надеяться на излишки, уведомляют казахстанские власти.

В Узбекистан «вакцины» от Pfizer/BioNTech поступают по гуманитарной линии, как сообщает посольство США в Ташкенте, «щедрость американского народа» позволила доставить в страну более чем 800 тысяч доз этого препарата. Власти Узбекистана не раз сообщали, что эти уколы предназначены детям в возрасте от 12 лет.

Так что же хотела скрыть от людей во всем мире американская FDA? Первый опубликованный документ всего в 30 страниц, но уже со всей ясностью дает понять насколько опасны эти бутыльки с жидкостью, что они начали калечить и убивать людей с первых дней их применения.

Начало убийства человечества

В опубликованном материале предоставляются данные, собранные FDA в период с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года, то есть, в первые три месяца с начала операции по «вакцинации» человечества от Covid-19.

Бутыльки с жидкостью от Pfizer были распространены в разных странах мира, и после начала процедур производители и медицинская администрация США могли наблюдать, что происходит с подопытными людьми, как их ломает и убивает… Но информация, естественно, скрывалась.

Так, как указывается в документе: «к 28 февраля 2021 года было зарегистрировано в общей сложности 42 086 случаев заболевания (25 379 подтвержденных медицинскими данными и 16 707 немедицинских подтверждений), из общего числа реакций — 158 893 случая.

Большинство случаев (34 762) было зафиксировано в Соединенных Штатах (13 739), Великобритании (13 404), Италии (2578), Германии (1913), Франции (1506), Португалии (866) и Испании (756); остальные 7324 были распределены между 56 другими странами.

Ниже в материале дается таблица, в которой указывается, что среди «привитых» Pfizer к 28 февраля 2021 года умерло 1223 человека, 11 361 к моменту написания отчета не выздоровели, состояние 9400 остается неизвестным.

Исследователи в США обращают внимание, что смертность среди пострадавших от укола Pfizer составляет 1 к 37. А также на то, что большая часть людей, пережившие тяжелую реакцию на «вакцину», это женщины, их число в три раза превышает жертв среди мужчин: 29 914 — реакций среди женщин, 9 182 — среди мужчин.

«Возможно, что «вакцины» имеют гендерную избирательность и представляют больший риск для женщин, что FDA тоже пыталась скрыть», — пишет влиятельное издания naturalnews.com.

Среди побочных явлений на «вакцину», помимо «общего расстройства», по данным FDA, самое большее число пострадавших было отмечено с поражениями нервной системы — почти 26 000 случаев…

Знали и скрывали…

Все, что произошло с тысячами ничего не подозревавшими людьми, которых правительства их стран, продажная корпоративная пресса и медицина принуждали к получению этого укола, не стало сюрпризом для FDA США.

Как становится известно из этого 30-страничного документа, компания Pfizer предупредила FDA, что ее мРНК вакцины могут вызывать «усиление болезни», то есть, усугубить Covid-19.

В разделе «Проблемы безопасности» (раздел 3.1.2), Pfizer сообщает FDA, что ее инъекция мРНК может вызвать «усиленное заболевание, связанное с вакциной (VAED), включая вакцино-ассоциированное усиленное респираторное заболевание (VAERD)».

Это означает, что FDA знала, что вакцина может вызвать заболевание и убить пациентов, которые позже были бы инфицированы Covid-19.

Под ярлыком «недостающая информация» Pfizer также сообщил FDA, что у нее нет информации ни о «применении при беременности и кормлении грудью», ни о «использовании у детей младше 12 лет».

Выкидыши и мертворожденные

Но в разделе, озаглавленном «Использование при беременности и кормлении грудью», в отчете обсуждаются сообщения о том, что мРНК-вакцина связана с:

самопроизвольным абортом (23 случая), преждевременными родами с неонатальной смертью, самопроизвольным абортом с внутриутробной смертью (по 2 каждого), самопроизвольным абортом с неонатальной смертью и нормальным исходом (по 1 на каждый случай). В отчете говорится, что под наблюдением после «вакцинации» были 270 беременных женщин.

Обратите внимание на то, что «самопроизвольные аборты» представляют собой наибольшее число в этих отчетах. Другими словами, FDA знала, что эта вакцина убьет еще не родившихся детей, но они все равно навязывали ее беременным женщинам, пишет Natural News.

«Эффективность вакцины» также была отмечена Pfizer как «недостающая информация».

Другими словами, компания Pfizer сообщила FDA, что ее «вакцины» могут убивать людей, и что у нее нет информации об ее эффективности, однако FDA в любом случае объявила препарат «безопасным и эффективным».

Американское издание Natural News делает вывод, что основываясь на этом документе, можно утверждать, что FDA была по уши в преступном сговоре с Pfizer, выдала разрешение на использование препаратов корпорации, которая открыто заявила, что ее продукция убивает людей, а затем пытается скрыть, когда в действительности всё так и начало происходить, люди начали калечиться и умирать…

В Казахстане и Узбекистана препарат от Pfizer воспринимается как нечто высшего качества, его приберегают для самых вроде бы ценных членов общества — матерям и детям.

Минздрав Казахстана утвердил его использование беременным женщинам — на 16-37 неделях беременности, и кормящим матерям — через 42 дня после рождения ребенка.