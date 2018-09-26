Франция отпустила Талиба Якубова в родной Узбекистан

Талибу Якубову, 78-летнему диссиденту и ветерану правозащиты Узбекистана, вернуться на родину помогали родные, коллега Мутабар Таджибаева и роллеры, без которых он – никуда…

Поздним вечером 25 сентября сбылась мечта правозащитника Талиба Якубова: после 11 лет изгнания, проведенных во Франции, он сел на самолет в родной Узбекистан.

В аэропорту Парижа имени Шарля де Голля его провожали самые близкие: сын и невестка, а также коллега, правозащитница из Узбекистана Мутабар Таджибаева.

Власти Узбекистана позволили Якубову вернуться прежде всего из-за его старости и болезни.

Он страдает тяжелой формой сахарного диабета, практически потерял зрение, а падение в автобусе в городке Анже (запад Франции), где он проживал, привело к перелому плеча, и теперь узбекский аксакал передвигается только при помощи роллера для пожилых людей и инвалидов.

Мутабар Таджибаева, выражая радость от возвращения Якубова, говорила, что не стоит переоценивать волю узбекистанских властей – они впускают ветерана правозащиты в страну, прежде всего понимая, что он уже не противник и опасаться его не следует.