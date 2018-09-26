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    Франция отпустила Талиба Якубова в родной Узбекистан

    Талибу Якубову, 78-летнему диссиденту и ветерану правозащиты Узбекистана, вернуться на родину помогали родные, коллега Мутабар Таджибаева и роллеры, без которых он – никуда…

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    Талиб Якубов и Мутабар Таджибаева в аэропорту Парижа 25 сентября 2018 года; фото: предоставлено Ц-1

    Поздним вечером 25 сентября сбылась мечта правозащитника Талиба Якубова: после 11 лет изгнания, проведенных во Франции, он сел на самолет в родной Узбекистан.

    В аэропорту Парижа имени Шарля де Голля его провожали самые близкие: сын и невестка, а также коллега, правозащитница из Узбекистана Мутабар Таджибаева.

    Власти Узбекистана позволили Якубову вернуться прежде всего из-за его старости и болезни.

    Он страдает тяжелой формой сахарного диабета, практически потерял зрение, а падение в автобусе в городке Анже (запад Франции), где он проживал, привело к перелому плеча, и теперь узбекский аксакал передвигается только при помощи роллера для пожилых людей и инвалидов.

    Мутабар Таджибаева, выражая радость от возвращения Якубова, говорила, что не стоит переоценивать волю узбекистанских властей – они впускают ветерана правозащиты в страну, прежде всего понимая, что он уже не противник и опасаться его не следует.

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    Талиб Якубов возвращается в Узбекистан после 11 лет изгнания… В аэропорту Парижа с Мутабар Таджибаевой 25 сентября 2018 года; фото: предоставлено Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Возвращение диссидентов в Узбекистан, Возвращение диссидентов Узбекистана
    Теги: Мутабар Таджибаева Талиб Якубов Узбекистан
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