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    Freedom House заметил прогресс в Узбекистане

    Freedom House в новом докладе похвалил Ташкент за послабление в СМИ, а также призвал сломать систему тотального контроля над экономикой и жизнью граждан.

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    Правозащитная организация Freedom House выпустила доклад под названием «Государства в переходном периоде» («Nations in Transit»), в котором описала ситуацию с развитием демократии в странах Центральной и Восточной Европы, Евразии и на Балканах.

    Узбекистан, по мнению авторов доклада, показал рост рейтингов, но все еще помещен в группу евразийских государств «с укоренившимися автократиями».

    Если в прошлом году рейтинг Узбекистана составлял 6,96, то в этом году он улучшился до 6,89 (согласно методике Freedom House максимальное негативное значение рейтинга – 7, а максимальное позитивное – 1. – Прим. Ц-1).

    Помимо Узбекистана в данный список попали Россия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, занявший среди авторитарных стран последнее – 23-е место.

    Авторы доклада «Государства в переходном периоде» указывают, что в 2017 году в Узбекистане появились признаки возможных перемен к лучшему. Это звучит как комплимент: так, в 2009 году состояние демократии и гражданского общества Freedom House назвал «пугающим».

    «Новый президент предпринял шаги по улучшению атмосферы для обсуждения и дебатов в стране», – пишут авторы доклада.

    Правозащитники сравнивают Узбекистан с Македонией и указывают, что по сравнению с этой балканской страной вся узбекистанская оппозиция давно арестована или изгнана, а сам Мирзиёев стал президентом на «однобоких» выборах.

    «Система, построенная Каримовым (Ислам Каримов – первый президент РУз. – Прим. Ц-1), с обширными сетями наблюдения, достигающими уровня махалли, и автократического контроля над экономикой, останется неизменной, пока она не будет демонтирована. Потребуются годы, чтобы восстановить даже видимость политического динамизма, необходимого для реальных реформ. Тем не менее в прошлом году появились первые ощутимые признаки того, что вещи могут меняться», – указано в докладе.

    В то же время тысячи политических активистов и верующих остаются в тюрьмах. Исключением можно назвать освобождение 17 политзаключенных, в том числе Мухаммада Бекжана и Агзама Фармонова.

    Организация Freedom House зафиксировала улучшения в категориях «Гражданское общество» и «Свобода СМИ».

    Правозащитники отметили готовность властей сотрудничать с гражданским обществом, пригласив активистов участвовать во встречах с Международной организацией труда (МОТ) по принудительному труду на сборе хлопка.

    Как позитивный сигнал расценено и открытие офиса правозащитной организации Human Rights Watch, чей офис в Ташкенте был вынужден закрыться в 2011 году.

    Согласно докладу открытость в средствах массовой информации выражалась в возвращении прямых телевизионных передач с критикой должностных лиц низшего уровня и обсуждение публичных вопросов.

    Журналисты, особенно относительно новых онлайн-изданий, начали поднимать темы-табу вроде принудительного труда. Ранее их обсуждали только в соцсетях и мессенджерах, а также в СМИ, базирующихся за границей.

    Успехи Ташкента заметны только в двух категориях, и тяжелая работа, по мнению авторов доклада, в Узбекистане все еще впереди.

    «После десятилетий персонализации государства власти должны будут вновь быть разделены, политический плюрализм в форме реальной конкуренции между партиями должен быть восстановлен, а тяжелая рука государства должна быть снята с экономики, чтобы люди могли использовать свои возможности», – резюмируют правозащитники.

    Доклад Freedom House начали готовить в 2004 году, анализируя уровень развития демократии в 29 странах Центральной Европы и Евразии по семи показателям: национальное демократическое управление, процесс голосования, гражданское общество, свобода прессы, местное демократическое управление, независимость системы юстиции и проблема коррупции.

    Цель доклада – помочь странам переходного периода оценить состояние демократии в стране. Данные докладов используют международные организации и инвесторы.

    Источник:Ц-1
    Темы: СМИ и журналисты Узбекистана, Узбекистан
    Теги: Freedom House права человека в Узбекистане Узбекистан
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