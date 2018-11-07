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    Гастарбайтер из Ташкента в Москве, или Как похудеть на 20 кг

    Житель Ташкента Владимир Чуриков, бывший работник авиационного завода имени Чкалова, отправился на заработки в Москву, но вернулся разочарованным и проникнувшимся к судьбе земляков-гастарбайтеров.

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    Владимир Чуриков после возращения из России — весил 76 кг, теперь — 56…

    62-летний Владимир Чуриков вернулся в Ташкент 30 октября. По приглашению московских родственников он два месяца работал в Подмосковье на строительстве жилищного комплекса. Перед отъездом в РФ ему обещали работу диспетчером, подъемные и одну тысячу долларов зарплаты.

    После 30 лет работы на Ташкентском авиационном заводе имени Чкалова Чуриков получает пенсию в 500 тысяч сумов (55 долларов США), на эти деньги должен содержать семью – жену-домохозяйку и подрастающую дочку.

    Вот брат жены, живущий в Москве, и предложил Владимиру поехать на заработки. Шурин сказал, что является начальником на крупном строительном объекте в Москве. Он поклялся сестре, что ее муж получит «очень хорошие подъемные» и зарплату в тысячу долларов, которую позже могут повысить 1,5–2 раза.

    При этом родственник говорил, что особо надрываться не придется: Владимир будет сидеть в вагончике, получать распоряжения прораба по телефону и отдавать команды крановщику по рации.

    Брат жены выслал электронный билет, и Чуриков в сентябре вылетел в Москву. Как потом выяснилось, все не совсем так, как рассказывал родственник. Брат жены – никакой не начальник на стройке, «хороших подъемных» Чуриков так и не увидел.

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    Редкий случай, когда Владимиру дали рацию…

    Как рассказывает мужчина, члены его бригады пили напролет днем, вечером, ночью и даже утром. Но при этом работали словно молодые джейраны: скакали по этажам строящихся высоток как ни в чем не бывало.

    Но у Владимира – больные ноги и возраст, поэтому он специально заранее договорился насчет работы с рацией, но никакой рации ему не дали. Пришлось хватать мешки с цементом, как делали все остальные, и бегом подниматься на седьмой этаж.

    При этом оказалось, что по сравнению с солнечным Узбекистаном здесь еще и тяжелые погодные условия: сплошные ливни, холодный ветер и пахнет скорым снегопадом.

    Жена Чурикова, узнав, как обманул мужа ее брат, стала требовать, чтобы супруг немедленно возвращался обратно.

    Правда, сам он хотел поработать в Москве еще хотя бы полгода, получая при этом зарплату если не в тысячу долларов, то хотя бы в 800. Чуриков мечтал заработать деньги на машину и регулярно отправлять деньги семье, как делают все узбекистанские гастарбайтеры.

    Пытался найти старых друзей, которые уже живут давно в Москве и хорошо устроились.

    «Но бывшие друзья в Москве быстро испортились», – говорит Владимир. – Мой друг Юрик, с которым я когда-то работал на авиазаводе в одной бригаде, сейчас пристроился в московском банке, похвастался своими достижениями, но помочь найти другую работу категорически отказался».

    Володе москвичи вообще не понравились. По его словам, это какие-то зомбированные люди, «ходят со стеклянными глазами». Заняты только тем, что в метро тыкают пальцами в смартфоны и планшеты.

    При этом тому, кто хочет прикинуться москвичом, знакомые категорически не советуют уступать место в транспорте даже беременным женщинам, иначе все поймут, что он приезжий.

    Под конец Владимир решил обратиться за помощью к своим братьям, которые лет 15 назад перебрались в Краснодарский край. Но никто из них так и не вызвался помочь родному брату, а в ответ на его телефонный звонок прозвучали такие слова: «Как-нибудь свидимся».

    Владимир улетел из Москвы 30 октября. Он рассчитывал, что электронный билет будет за счет стройки, но брат жены сообщил, что деньги и за этот, и за предыдущий билеты вычтут из его зарплаты. А зарплату – долларов 600 – чуть позже обещал выслать своей сестре.

    Вернулся Владимир после двух месяцев в России, похудев на 20 кг, – теперь он весит 56 кг.

    «Если в России меня, русского по национальности, обманули родственники, то можно себе представить, как там обманывают наших узбеков», – возмущается Чуриков.

    Источник:Ц-1
    Темы: Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: гастарбайтеры из Узбекистана трудовые мигранты
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