Где и за что убивают журналистов – в отчете «Репортеров без границ»

В странах Центральной Азии журналистов по-прежнему преследуют: давят цензурой, избивают и держат в тюрьмах. Чаще всего репортеры гибли в Сирии и Афганистане.

В ежегодном отчете международной организации «Репортеры без границ» говорится о гибели 74 журналистов в мире в течение 2016 года (по данным на 10 декабря).

53 из 74 погибших стали жертвами преднамеренных преступлений – их убили за то, что они выполняли свою работу. 21 человек – погибшие во время трудовой деятельности в горячих точках планеты.

«Репортеры без границ» в 2016 году впервые объединили в своем отчете данные не только о профессиональных журналистах, но и о гражданских журналистах (блогерах) и общественных активистах, которые вносят свой весомый вклад в медиа.

По данным международной организации, из 74 погибших 57 были профессиональными журналистами, 9 – блогерами, 8 – медиаактивистами.

Печально, но факт: закрытие независимых медиа и усиление цензуры в некоторых странах (например, в Мексике и Южном Судане) помогли журналистам избежать смерти – ценой самоцензуры.

Самые опасные страны для журналистов

Топ-5 самых опасных стран для журналистов по итогам 2016 года: Сирия, Афганистан, Мексика, Ирак и Йемен.

Мексика угодила в этот список среди горячих точек, потому что там участились убийства журналистов по заказу криминальных картелей, иногда в них были замешаны и чиновники, и полиция.

В странах Центральной Азии в уходящем году, согласно отчету «Репортеров без границ», не был убит ни один журналист.

Но это вовсе не значит, что ситуация со свободой СМИ и независимой журналистикой – благополучная.

О том, насколько серьезно обстоят дела, свидетельствует отчет «Индекса свободы СМИ в мире 2016». Туркменистан в этом рейтинге занял 178-е место среди 180 стран мира, Узбекистан – 166-е, Казахстан – 160-е, Таджикистан – 150-е. Светлое пятно в Центральной Азии – Кыргызстан с обнадеживающим 85-м местом.

В течение 2016 года «Репортеры без границ» не раз обращали внимание мировой общественности на происходящее в странах Центральной Азии.

Тысячи политзаключенных в Узбекистане

Буквально на прошлой неделе сообщалось об угрозе продления 17-летнего срока заключения редактору оппозиционной газеты «Эрк» Мухаммаду Бекжану, о чем писал Ц-1.

«Еще как минимум девять журналистов отбывают заключения сегодня в Узбекистане из-за своей работы», – говорится в статье.

В мае прошлого года в публикации, посвященной 10-летию кровавого подавления Андижанского восстания в Узбекистане, «Репортеры без границ» подчеркивали, что ситуация со свободой СМИ и соблюдением прав человека в Узбекистане в тот момент – худшая за минувшие десять лет.

По оценкам правозащитников, 10–12 тысяч человек пребывают в заключении по политическим мотивам.

За три месяца после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова ситуация практически не изменилась – на свободу вышел лишь политический оппонент первого президента Узбекистана Самандар Куканов.

Он провел за решеткой 22 года и был отпущен накануне выборов президента Узбекистана, которые прошли 4 декабря.

Спустя несколько дней после обретения свободы Куканов сообщил, что отдаст свой голос за Шавката Мирзиёева, врио президента и премьер-министра Узбекистана на тот момент.

Мирзиёев победил на выборах и вступил в должность президента 14 декабря.

Преследования журналистов в Туркменистане

В начале декабря представители международной организации призывали власти Туркменистана освободить журналиста туркменской службы Радио «Свобода» Худайберды Аллашова и его мать, арестованных 3 декабря по обвинению во владении жевательным табаком, запрещенным в стране.

«Репортеры без границ» сообщают, что пакетики с табаком, запрещенным в Туркменистане, были найдены полицией во время обыска дома журналиста в городе Кенеургенч на севере страны.

Аллашов был жестоко избит во время задержания. Суд над ним должен был состояться еще 5 декабря, но об этом по состоянию на 19 декабря ничего не известно. По законодательству Туркменистана журналисту грозит семь лет тюрьмы.

Иоган Бигр – руководитель «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии крайне обеспокоен опасностью, которая грозит журналисту. Он уверен, что Аллашова преследуют за его профессиональную деятельность.

В конце ноября сообщалось о нападении на Султан Ачилову, которую задержали полицейские за попытку сфотографировать кассы в супермаркете.

Увы, это далеко не единственные случаи в Туркменистане, где независимых журналистов остается все меньше – их отправляют в тюрьмы под надуманными предлогами.

Без свободных СМИ нет свободных выборов

В марте 2016 года «Репортеры без границ» давали оценку парламентским выборам в Казахстане, обращая внимание мировой общественности на то, что в условиях отсутствия свободных медиа выборы в стране не могут считаться свободными и превращаются в предсказуемый фарс.

В статье приведены многочисленные случаи преследования журналистов, руководителей СМИ и общественных активистов в Казахстане на фоне постоянно укрепляющейся власти Нурсултана Назарбаева, неизменного президента страны с 1991 года.

Ситуация в Таджикистане ухудшается

Несколько сообщений «Репортеры без границ» в течение года были посвящены быстро ухудшающейся ситуации в Таджикистане.

В стране значительно возросло давление на независимые медиа и журналистов: многим пришлось смириться с самоцензурой либо уйти из профессии, все чаще появляются сообщения о закрытии независимых СМИ.

В 2016-м в Таджикистане было сделано немало шагов укреплению действующей власти и созданию культа личности президента Эмомали Рахмона.

Международная организация высказывала обеспокоенность состоянием здоровья Хикматулло Сайфуллозоды, главного редактора партийной газеты «Нажот» Партии Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ). Политик и журналист был приговорен к 16 годам заключения в июне 2016-го.

Руководство партии подверглось репрессиям осенью 2015-го — власти страны обвинили лидеров ПИВТ в причастности к попытке военного переворота и объявили ее террористической организацией.