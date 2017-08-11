Где самый быстрый Интернет в Центральной Азии?

Западная измерительная лаборатория M-Lab в рамках проекта Google Open Source Research составила рейтинг стран по скорости доступа в Интернет. В ЦА лидирует Казахстан, а худший…

Замеры скорости проводились в течение года в 189 странах мира. Согласно отчету в Центральной Азии самый быстрый Интернет в Казахстане, где фильм размером 7,5 Гб в HD-качестве будет скачиваться 4 часа 15 минут.

В мировом рейтинге Казахстан занимает 88-е место по скорости доступа широкополосного Интернета.

Кыргызстан занимает 166-ю строчку рейтинга. Здесь при средней скорости загрузки 11,6 Мбит/с любитель хорошего кино потратит на скачивание 17 часов 22 минуты.

На 177-й строчке – Таджикистан, где на загрузку уйдет свыше двадцати часов. За ним следует Узбекистан с показателями 22 часа 26 минут.

Самым быстрым широкополосным Интернетом в мире могут похвастаться жители Сингапура, где вышеозначенный фильм скачается за 18 минут (55,13 Мбит/с).

Швеция – на втором месте (40,16 Мбит/с), за ней следует Тайвань (34,40 Мбит/с).

Среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лидирует Россия – она на 43-м месте списка (11,59 Мбит/с). А самый медленный Интернет в мире в Буркина-Фасо, Йемене и Габоне.

Во многом результаты определяются заинтересованностью правительства в развитии информационных технологий.

К примеру, Сингапур уже много лет развивает концепцию «цифрового острова».

Однако IT-специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы в мировые лидеры вырвется Китай, который сейчас на 134-й строчке рейтинга.

China Mobile (крупнейший оператор связи в Китае) планирует к 2020 году начать внедрение стандарта 5G. Это позволит увеличить скорость загрузки до 1 гигабайта в секунду, что примерно в 50 раз быстрее, чем 4G.