Где в Москве лечиться мигрантам из Центральной Азии

Лечиться в Москве – отнюдь не дешевое удовольствие для мигрантов, но врачи из Таджикистана находят способы, чтобы помочь землякам.

Мигранты из стран Центральной Азии, работающие в российских городах, болеют часто.

16–18-часовая работа, как правило, в тяжелых условиях и при холодном и влажном климате, а также экономия на качественных продуктах питания очень быстро подрывают их физическое здоровье.

И даже наличие страхового полиса, который, согласно российскому законодательству, с 2015 года является обязательным условием их пребывания на территории РФ, не способствует быстрому выздоровлению.

Причина: многие мигранты испытывают недоверие к медуслугам, оказанным по страховке, кроме того, сказывается пренебрежительное отношение к ним в обществе, что также отпугивает людей.

В таких случаях преодолевать свои страхи мигрантам помогают их земляки-врачи, которые добились признания за рубежом и работают в России по своей специализации.

Ц-1 удалось поговорить с врачами московской медицинской клиники «А-Медик» – уроженцами Таджикистана, оказывающими медпомощь мигрантам из Центральной Азии. При этом – по ценам, существенно ниже принятых в клинике.

Качеством и количеством

Мухаббат Додихудоев – врач-стоматолог. Он получил медицинское образование в России и по окончании интернатуры начал работать в клинике «А-Медик».

По его словам, идея о предоставлении медицинской помощи соотечественникам изначально принадлежала его старшему наставнику Хамзе Файзуллобекову.

Врачи вначале с разрешения администрации клиники стали принимать своих родственников и друзей, предоставляя им скидки на 50% от той цены, которая была указана в прайс-листе.

Постепенно довольные пациенты стали рекомендовать клинику и врачей своим коллегам и землякам, которые также нуждались в качественном, но относительно недорогом лечении. За счет этого количество пациентов, посещающих данную клинику, со временем стало расти.

«Кроме граждан Таджикистана к нам теперь обращаются узбеки, кыргызы и даже русские, которые говорят, что им нас посоветовали друзья, оставшиеся очень довольными и качеством работы, и приемлемой ценой», – рассказывает Мухаббат.

«Работа на совесть»

Он уверен, что пациентов больше всего привлекает то, с какой ответственностью врачи подходят к делу. В медучреждениях, где цены еще дешевле, мигранты часто сталкивались с халатным и пренебрежительным отношением к себе.

Стоматолог считает, что такая практика не является для клиники убыточной, поскольку полностью покрывает себестоимость работы.

«Мы частично уступаем пациентам, но в то же время выигрываем за счет количества обращающихся», – говорит он.

«В условиях Москвы работа «на совесть» может заменить любую рекламу», – уверен доктор Мухаббат.

Помимо стоматологов из Таджикистана в клинике также работают гинекологи и урологи, которые по тем же принципам оказывают посильную помощь мигрантам.

Консультации – за минимальную сумму

Гулистон Нурмамадова, выпускница Таджикского медицинского университета имени Авиценны, является гинекологом и работает в клинике «А-Медик» уже девятый год.

Ее главными пациентками также являются центральноазиатские мигрантки, которые очень часто подвергаются различным заболеваниям, но не имеют возможности проведения комплексного лечения.

В беседе с Ц-1 Гулистон призналась, что первоначально уговорить начальство на принятие решения о предоставлении им скидки было непросто.

«Мы объяснили, что в отличие от российских граждан мигранты очень ограничены в своих финансовых возможностях, но при этом нуждаются в нашей помощи. К счастью, руководство нас выслушало и пошло нам навстречу», – рассказывает она.

Однако, по ее словам, чтобы получить скидку, необходимо провести весь комплекс обследования, на что, как правило, у мигрантов-женщин не хватает денег.

«Поэтому, когда мы видим, что женщины совсем испытывают трудности с деньгами, то стараемся войти в их положение: берем за свои консультации минимальную сумму или просим их заплатить, когда у них появятся деньги», – поясняет Гулистон.

Прагматичный подход

Генеральный директор клиники Андрей Никитин, считает подобный подход к клиентам клиники заслугой своих сотрудников-врачей, которые когда-то тоже являлись мигрантами.

«Мы не считаем себя альтруистами, но понимаем, что нужно нарабатывать клиентуру. Также, учитывая положение мигрантов, стараемся держать минимальную цену», – отметил наш собеседник.

В Москве с 2010 года также работает небольшая клиника для кыргызских мигрантов, которая осуществляет свою деятельность под патронажем посольства Кыргызстана в России.