Германия – Узбекистану: пора забрать своих журналистов к себе

Сегодня, в день визита главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова в Германию, прозвучит просьба к нему вернуть в страну «Центр-1» – узбекистанское СМИ в изгнании.

Зарегистрированная в Германии неправительственная организация Central Asia Media Support e.V (CAMS) обратилась к министру иностранных дел ФРГ Хейко Маасу (Heiko Maas) с просьбой: на встрече 8 ноября в Берлине с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым поднять вопрос о возвращении на родину узбекистанского интернет-издания «Центр-1».

В письме CAMS министру Маасу говорится, что в 2006 году Германия предоставила убежище и возможность для продолжения журналистской деятельности главному редактору Ц-1 Галиме Бухарбаевой (в то время основателю и главреду сайта Uznews.net). Бухарбаева была вынуждена покинуть Узбекистан после освещения Андижанской бойни 13 мая 2005 года.

Но теперь, когда в Узбекистане с приходом к власти нового президента Шавката Мирзиёева и начатого им курса реформ наступает время перемен, СМИ в изгнании должны вернуться домой, считают немцы, члены совета CAMS, создавшие организацию для поддержки журналистов из Узбекистана в трудное для них время.

«Роль средств массовой информации заключается в налаживании диалога между народом и правительством. Открывая путь для возвращения изгнанных СМИ, Узбекистан может сделать еще один шаг на пути к глубокой и значимой реформе. Мы просим, чтобы Германия подняла этот вопрос, и РУз встанет в один ряд с теми, кто ценит свободу слова», – говорится в письме организации.

Ранее в МИД РУз с просьбой об аккредитации в стране Галимы Бухарбаевой выступили известные узбекистанские правозащитники: Сурат Икрамов – председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), и Абдурахмон Ташанов – председатель правозащитного общества «Эзгулик».

Позже к президенту страны Мирзиёеву обратилась известная правозащитница Елена Урлаева, которая написала: «До настоящего времени нет информации о предоставлении постоянной аккредитации в Узбекистане журналисту Галиме Бухарбаевой, и мы, правозащитники Узбекистана, просим президента Шавката Мирзиёева и министра юстиции РУз дать ей разрешение для осуществления журналистской деятельности в стране для развития свободы слова, демократии, гражданского общества».