Гонорея становится опаснее

Гонорея все хуже поддается лечению антибиотиками. В зоне риска – любители незащищенного орального секса и беспорядочных половых связей, говорится в отчете ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня опубликовала заявление о растущей опасности гонореи – венерической болезни, которая все меньше поддается лечению антибиотиками.

Авторы исследования, изучив данные из 77 стран мира, сделали вывод, что лечение гонореи становится все труднее, а иногда и вовсе невозможным.

По словам врача Теодоры Ви, сотрудницы отдела ВОЗ по вопросам репродукции человека, «бактерия гонококк, вызывающая гонорею, быстро адаптируется к новым видам антибиотиков и становится устойчивой».

В некоторых странах уже отмечены случаи, когда гонорею не удалось вылечить ни одним антибиотиком.

По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире 78 миллионов человек заражаются гонореей, однако эти цифры могут быть сильно занижены, поскольку в странах с низким уровнем доходов зачастую отсутствует система диагностики этого заболевания, а граждане гораздо реже обращаются за медицинской помощью.

Особенно опасен оральный секс

«Кроме половых органов гонорея поражает слизистую оболочку половых органов, прямой кишки и горла, – говорится в отчете ВОЗ. – Если болезнь не лечить, она вызывает воспаление органов таза».

По мнению исследователей ВОЗ, гонорея быстро распространяется из-за того, что люди не пользуются презервативами, ведут беспорядочную половую жизнь, не идут к врачу при первых тревожных симптомах. Иногда люди просто ничего не знают о первых признаках заражения этой опасной венерической болезнью.

Важно и то, что гонорея передается при оральном сексе, что ускоряет рост заболеваемости в мире. Именно бактерии, которые попадают в организм человека через оральный половой акт, обладают повышенной устойчивостью к антибиотикам.

Устойчивые к антибиотикам штаммы гонококковых бактерий были выявлены в 97% стран мира, которые предоставили статистику по заболеваемости.

Трудовые мигранты и беспорядочные связи

Распространение венерических болезней в государствах Центральной Азии традиционно гораздо ниже, чем в России и в странах Европы – об этом свидетельствуют отчеты ВОЗ за разные годы.

Однако в последние годы граждане стран Центральной Азии стали больше подвергаться риску подхватить инфекцию, передающуюся половым путем, в первую очередь из-за трудовой миграции.

Миллионы выходцев из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана годами живут отдельно от своих семей, часто имеют внебрачные половые связи.

В отчете Московского бюро Международной организации по миграции за 2008 год говорится, что лишь половина мигрантов из ЦА проходят обязательное медобследование на ВИЧ и туберкулез. Обследование на венерические болезни для мигрантов не является обязательным, поэтому данных, сколько человек его проходят, нет.

Однако авторы исследования отмечают, что 30% мигрантов из стран Центральной Азии имеют беспорядочные множественные связи во время пребывания в России, лишь 16% пользуются презервативами. А значит, многие из них рискуют подхватить инфекцию, которую потом «везут» домой, заражая членов своей семьи.