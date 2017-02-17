Иран отложил казнь миллиардера – инвестора в Таджикистан

Иранский бизнесмен Бабак Занджани, приговоренный к смерти за растрату государственных денег, след которых простыл в Таджикистане, оставлен в живых до возвращения краденного.

42-летний иранский предприниматель, чье собственное состояние оценивалось в 14 млрд долларов, получил отсрочку от казни через повешение, к которой был приговорен в марте 2016 года.

Как накануне сообщило таджикское информагентство «Тренд», генеральный прокурор Ирана Мухаммадджафъар Мунтазири вынес постановление, что Занджани будет казнен после того, как вернет государству украденные деньги.

Где деньги?

Иран обвиняет Занджани в растрате 2,5 млрд долларов государственных средств. Эту сумму он должен был перевести в иранскую казну после продажи иранской нефти в обход западным санкциям.

Но предприниматель отрицал факт кражи денег и на суде заявлял, что перевел их через Национальный банк Таджикистана (НБТ). В качестве доказательства факта перевода средств он предоставил соответствующие платежные поручения, выданные НБТ.

В Таджикистане категорически опровергли совершение такой операции, а предоставленные бизнесменом документы назвали подделкой.

Но НБТ не смог предоставить баланс переводов, осуществленных им за период до и после даты, указанной в «подделанном» поручении, лишив себя возможности по-настоящему отмежеваться от заявления иранца.

В 2015 году один из членов следственного комитета Ирана Амир Аббос Султони сообщил иранским СМИ, что Занджани выплатил 3 млн долларов в качестве взятки высокопоставленному представителю Национального банка Таджикистана для получения поддельного документа, указывалась должность заместителя председателя НБТ.

Занджани и Таджикистан

Бабак Занджани считается одним из самых богатых иранцев в мире. В Таджикистане о нем стало известно в 2013 году, когда он начал инвестировать в экономику страны.

В частности, ему приписывали открытие Asian Express Terminal (Душанбинский автовокзал).

Строительство терминала обошлось в 140 млн сомони (около 40 млн долларов), и ожидалось вложение еще в 70 млн сомони (20 млн долларов). Его открытие происходило с участием президента страны Эмомали Рахмона.

Занджани также считается главным акционером холдинга «Конт-групп Точикистон», в который входит Asian Express Terminal, а также компании «Конт-Таъминот», «Конт-Турист», Asian Express Airline и «Конт-сохтмон».

Занджани? Впервые слышу…

Но после его ареста в декабре 2013 года в Иране и появления во время следствия сведений о его связях в Таджикистане, в Душанбе стали отказываться от знакомства и сотрудничества с ним.

В 2015 году глава Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Кодири Косим заявил журналистам, что Занджани никогда не был инвестором в страну, и что на открытии Asian Express Terminal в Душанбе присутствовал в качестве гостя.

Также он заявил, что Бабак Занджани не имеет никакого имущества в Таджикистане.

В Иране считают иначе

В отчете представителя Следственного комитета Ирана Хусейна Дехшати перед иранским парламентом говорилось, что удалось выявить имущество Занджани по всему миру, и после отмены санкций со стороны Запада страна намеревалась требовать его передачи.

Он сообщил, что в ходе проверки владения Занджани были обнаружены и на территории Таджикистана.

Санкции с Ирана в прошлом году были сняты, но пока о возвращении капитала иранского миллиардера Занджани из Таджикистана в Иран ничего не известно.

На фоне ухудшившихся отношений Ирана и Таджикистана вполне возможно, что иранской стороне это не совсем удастся. Тем более что таджикская сторона категорически отрицает какие-либо отношения с Занджани, несмотря на явные доказательства.