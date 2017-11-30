Как нового президента Кыргызстана встречали в Москве

Сооронбай Жээнбеков совершил свой первый визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и Александром Масляковым из КВН.

Новоизбранный президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 29 ноября совершил свой первый рабочий зарубежный визит. Как и предрекали эксперты – в Россию.

Там глава Кыргызстана встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сохраним и укрепим отношения»

Дмитрий Медведев встречал Сооронбая Жээнбекова с радушной улыбкой. Они неоднократно встречались ранее, когда Жээнбеков возглавлял правительство Кыргызстана. Встреча длилась около часа.

Обсуждали в первую очередь вопросы кыргызско-российского сотрудничества, а также основные направления дальнейшего взаимодействия во всех сферах, в том числе в политической и экономической.

«Мы надеемся на сохранение преемственности того, что было сделано вами как премьер-министром и предыдущим президентом, а также на продолжение рабочих контактов, которые сейчас ведутся, – сказал на встрече Дмитрий Медведев. – Это связано и с укреплением двусторонних взаимодействий, в которое вы внесли значительную лепту, и в контексте вступления Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз. Надеюсь на продолжение сотрудничества во всех этих направлениях».

В свою очередь, Жээнбеков поблагодарил Медведева за теплый прием.

«Кыргызская Республика твердо нацелена на укрепление союзничества и стратегического партнерства наших стран, – сказал он. – Вы всегда поддерживали нас в решении вопросов сотрудничества и доброжелательно относились к нашей стране. Уверен, что и в будущем сохранятся доверительные отношения между нашими странами».

Орден – Путину

С Путиным переговоры длились дольше. Начались они с поздравлений президента России в адрес своего кыргызстанского коллеги.

«Вы человек опытный, в последнее время возглавляли правительство, принимали непосредственное участие в работе всех наших политических планов взаимодействия между Россией и Кыргызстаном», – сказал Путин.

В августе 2015 года, когда Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), премьер-министром КР был Темир Сариев. А Жээнбеков был губернатором Ошской области и к внешней политике никакого отношения не имел.

Жээнбеков подчеркнул, что дружба с Россией была и будет приоритетом во внешней политике Кыргызстана.

«Для меня глубоко символично, что свой первый зарубежный визит я совершаю именно в Российскую Федерацию. Иначе и быть не могло. Этим мы показываем, что Кыргызская Республика твердо нацелена укреплять наши взаимоотношения, наше союзничество и стратегическое партнерство», – сказал он.

В конце встречи Жээнбеков от лица своего предшественника Алмазбека Атамбаева наградил Владимира Путина орденом «Манас» I степени «за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и развитие союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией».

Дружить будем молодежью

Встретился Жээнбеков и с еще одним президентом – президентом «Планеты КВН» Александром Масляковым.

Ему тоже досталась кыргызстанская государственная награда – орден «Достук».

«Алмазбек Атамбаев, высоко оценив вашу заслугу в укреплении дружбы между нашими странами, наградил вас орденом «Достук», что в переводе означает «Дружба», – сказал Жээнбеков. – КВН – всенародная игра, и в Кыргызстане тоже хорошо развивается, мы уделяем ей особое внимание. Чемпионаты проводятся в школах и университетах. Мы всегда смотрим КВН и болеем за нашу команду».

Президент Кыргызстана также предложил провести «Летний кубок», одну из основных игр следующего сезона КВН, на берегу кыргызстанского озера Иссык-Куль.

Масляков пообещал это предложение обдумать и поблагодарил Жээнбекова за встречу и высокую награду.

Андрей Назаров, Бишкек