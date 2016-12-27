Как отдыхают президенты стран Центральной Азии

Президент Кыргызстана больше любит всех бывать в отпуске, а президент Таджикистана вообще его не берет.

Самым трудолюбивым президентом в Центральной Азии, судя по официальным данным, является Эмомали Рахмон. Лидер таджикского народа не был в отпуске последние семь лет.

Все президенты Центральной Азии, за исключением Алмазбека Атамбаева, предпочитают проводить отпуск у себя на родине. По крайней мере, об их заграничных вояжах общественности не известно.

Для Атамбаева отпуск – дело святое

В уходящем году президент Кыргызстана брал заслуженные трудовые отпуска уже четыре раза – примерно раз в квартал. В таком же режиме привыкли жить и многие правительственные чиновники.

На рабочих местах высокопоставленные госслужащие отсутствуют с такой же регулярностью, как президент страны.

Впервые в 2016-м Атамбаев брал отпуск 1 февраля. Известно также, что президент отдыхал в сентябре и в декабре этого года.

Пресс-служба президента объясняет его частые отпуска проблемами со здоровьем.

Отдыхать Алмазбек Атамбаев предпочитает на Иссык-Куле. Прежде, до охлаждения отношений с президентом Турции Эрдоганом, он иногда проводил краткосрочные отпуска на местных курортах.

Традиционный Назарбаев

Назарбаев уходит в отпуск почти всегда летом. Президент Казахстана живет по традициям, заложенным еще в советские времена.

За все время правления Назарбаева этот порядок почти ни разу не нарушался.

Как уточняет пресс-служба «Акорды», по Конституции Казахстана Назарбаеву положен ежегодный оплачиваемый отпуск в течение 45 календарных дней.

Трудоголик Эмомали Рахмон

В пресс-службе таджикского президента не смогли вспомнить, когда глава государства отдыхал в последний раз.

Его превосходительство (официальное обращение к Рахмону в Душанбе) не брал отпуск за последние 7–8 лет. По крайней мере, об этом официально не сообщалось.

Аппарат президента и члены правительства тоже не покидают своих рабочих мест и обходятся без отпуска, как и их бессменный лидер.

Пост президента Рахмон занял в 1992 году и, видимо, не собирается покидать свой пост и после ноября 2020 года. Приближенным президента приходится привыкать жить без отпусков.

Узбекский лидер тоже не любил отпуска

Узбекские эксперты отмечают, что Ислам Каримов предпочитал работать, нежели отдыхать. За все время правления Каримов не провел ни одного полноценного отпуска.

Первый президент Узбекистана, видимо, не хотел даже на пару недель оставить свое рабочее место.

О традициях отдыха нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева пока ничего не известно – 14 декабря он только вступил в должность.

Туркменский лидер стал чаще выезжать

О том, как отдыхает президент Туркменистана, информации нет. Можно констатировать только то, что Гурбангулы Бердымухаммедов стал чаще выезжать за границу с официальными визитами и больше общаться со своими коллегами.

Саммиты СНГ туркменский лидер по-прежнему игнорирует, но со своими коллегами, особенно по региону, стал встречаться чаще.