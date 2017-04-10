Как повлиял теракт в Питере на мигрантов из Центральной Азии?

После теракта в Санкт-Петербурге многие мигранты из Центральной Азии в России почувствовали давление и свою незащищенность. Эксперты уверены: это временно.

Новость о том, что теракт 3 апреля в петербургском метро устроил этнический узбек из Южного Кыргызстана – 22-летний Акбаржон Джалилов, стала весьма неожиданной.

В особо затруднительном положении после оглашения фамилии и происхождения подозреваемого в первую очередь оказались мигранты из стран Центральной Азии, работающие в Санкт-Петербурге и Москве.

Не последнюю роль в усилении антимигрантских настроений сыграли некоторые российские СМИ, которые очень активно муссировали региональную принадлежность Джалилова как «выходца из Средней Азии».

«Плоды» пропаганды

Через два дня после совершения теракта, унесшего жизни 14 человек, и оглашения имени Акбаржона Джалилова, Следственный комитет России сообщил о задержании еще шестерых выходцев из республик Средней Азии, которые занимались вербовкой граждан в такие террористические организации, как «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство».

Однако следствие сразу же отметило, что не имеет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургской подземке.

Несмотря на это, сам факт неоднократного задержания представителей мигрантского сообщества повлиял на массовое восприятие россиян, закрепив в нем определенные негативные стереотипы о выходцах из Центральной Азии.

Например, 5 апреля на сайте «Вечерний Бишкек» появилась новость о том, что журналистке из Кыргызстана Наталье Кушпаренко отказали в заселении в одной из московских гостиниц, сославшись на ее кыргызстанский паспорт.

«Когда я открыто спросила, не потому ли меня не заселяют, что я являюсь гражданкой КР, в ответ услышала: «Ну, вы сами должны это понимать», – отметила журналистка в интервью.

Страхи мигрантов

В подобных ситуациях, с одной стороны, поведение россиян является следствием естественных человеческих страхов, с другой – ставит в затруднительное положение людей, только лишь в силу их религиозных, этнических или региональных принадлежностей.

Сами мигранты, не раз оказывавшиеся заложниками подобных ситуаций, стараются обходить всякие конфликты в такие периоды. Многие из них, опасаясь проверок, предпочитают даже не выходить из своих домов в период усиления мер безопасности со стороны правоохранительных структур.

«Как только мы с ребятами узнали о теракте в Санкт-Петербурге, который якобы совершил узбек, решили побриться, чтобы не привлекать внимания милиции», – признался в беседе корреспонденту Ц-1 Фируз – мигрант из Таджикистана, работающий в Москве.

По его словам, у него самого с документами все в порядке, однако это не может быть гарантией того, что его на горячую руку не депортируют.

«Был случай, когда двух моих друзей одновременно депортировали, несмотря на то что у них с регистрацией было все в порядке», – сказал Фируз.

Другой собеседник Ц-1, мигрант из Узбекистана, проживающий в Петербурге и не желающий раскрыть свое имя, отметил, что в городе после 3 апреля все силовые структуры перешли в усиленный режим, и мигранты зачастую стараются не попадать им на глаза.

«На каждом шагу останавливают всех людей неславянской внешности… Я вышел в магазин за продуктами, и за это время меня два раза останавливали, хорошо, что у меня с документами все было в порядке», – признался он.

Каримджон Ёров, таджикский правозащитник, в интервью Ц-1, ссылаясь на источники в правоохранительных структурах России, заявил, что действительно на данный момент существует негласная команда проверять всех мигрантов.

«Я сам часто за последнее время стал замечать, что в метро и на улице очень тщательно проверяют лиц, похожих на представителей узбекской и кыргызской наций», – отметил Ёров.

Временные меры

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин, специализирующийся на вопросах миграции, уверен, что подобные меры имеют временный характер. В то же время он не исключает возможность депортации мигрантов.

«На какое-то время возможны проверки и, может быть, даже депортации несколько возрастут, но потом через месяц-другой всё вернется к прежнему», – отметил он.

Таджикский правозащитник и общественный деятель Абдулло Давлатов также частично подтвердил подобный прогноз. По его словам, на данный момент накал антимигрантских и националистических страстей, в результате которых мигранты попадали в затруднительное положение, в России существенно снизился, и уже нет такого давления на приезжих, которое наблюдалось ранее.

«Дело в том, что несколько лет назад любые события трагического характера влекли за собой репрессивные действия со стороны правоохранительных органов», – подчеркнул правозащитник.

В то же время, по его словам, в таких ситуациях проблемы у мигрантов возникают на уровне психологического восприятия, зачастую они обращаются за помощью до того, как у них возникают реальные проблемы, и спрашивают, как себя вести в том или ином случае.