Как санкции США против России скажутся на Центральной Азии

Ослабление российского рубля уже привело к снижению курса тенге и отразится на снижении доходов трудовых мигрантов из Центральной Азии в России.

Российский рубль стремительно дешевеет: в понедельник один доллар США стоил 58 рублей, а на пике среды достиг отметки в 65 рублей. Падение составило 10%.

Российская валюта стала испытывать давление после введения в ночь с 5 на 6 апреля санкций США. Американские власти расширили санкционный список до 26 человек и 15 компаний в рамках Закона о противодействии противникам США (CAATSA).

Инвесторы отреагировали на это незамедлительно и начали распродавать российские активы. В общей сложности российские долларовые миллиардеры за день потеряли больше 12 млрд долларов, свидетельствуют данные Forbes.

Рубль подешевел, валютам ЦА – приготовиться

Из всех валют Центральной Азии первым на падение рубля отреагировал казахстанский тенге, подешевев на 3%. Если в понедельник один доллар США стоил 319 тенге, то в четверг он достиг 330 тенге. Также казахстанская валюта подешевела в отношении евро, упав с понедельничного курса 391 тенге до сегодняшнего 409.

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев пока не видит оснований для тревоги, поскольку сохраняется высокий уровень цен на нефть.

«Рубль не является единственным фактором. Цена на нефть уже превышает 70 долларов США за баррель. Это высокий уровень, позволяющий нам иметь очень хороший платежный баланс, очень хорошую динамику по основным макроэкономическим показателям. У нас сохраняется высокий экономический рост», – говорит Акишев.

Но если падение российского рубля продолжится, пострадают и экономика стран ЦА, и валютные рынки, поскольку в Россию идет основная часть экспорта стран региона. Также ослабление рубля делает продукцию стран ЦА более дорогой и менее конкурентоспособной.

Мигранты потеряют в доходах

Доходы бюджетов Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана зависят от размеров денежных переводов трудовых мигрантов.

Опыт кризисов 2009 и 2014 годов показывает, что бизнес и бюджетные организации будут пытаться оптимизировать расходы за счет неквалифицированной рабочей силы, в первую очередь – мигрантов.

Впрочем, как свидетельствуют исследования прошлых лет, большинство работников из ЦА соглашались на худшие условия труда и низкую зарплату, выезжали на поиск работы в другие регионы России, перебивались случайными заработками, чтобы только не покидать страну пребывания.

Большинство вернувшихся на родину выбирали эту стратегию, исключительно планируя «переждать» тяжелые времена за счет накоплений или взятия денег в долг. Найти новую работу у себя дома или в других зарубежных государствах рассчитывали единицы.

Бахром Хамроев, проживающий в Москве правозащитник и руководитель организации «Ёрдам» («Помощь»), считает, что ослабление рубля напрямую скажется на доходах мигрантов.

Так, мигранты, покупающие валюту, уже недосчитались 10% заработка.

Но это не единственная проблема. В последнее время, утверждает правозащитник, все чаще мигрантам стали задерживать зарплату, иногда этот срок доходит до полугода.

«Мигрантов используют как бесплатную рабочую силу. Рубль упал, и получается, что невыплаченная заработная плата обесценилась. Многие даже уехать из России не могут, так как не хватает денег даже на билет», – утверждает Хамроев.