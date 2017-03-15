Как узбекистанцы воюют на Донбассе за «русский мир»

Погибший на востоке Украины Маруфжон Нисонов – не единственный узбекистанец в зоне конфликта. Больше двадцати его земляков воюют и мечтают поселиться в непризнанных республиках.

На Донбассе застрелили российского снайпера, выходца из Узбекистана Маруфжона Намировича Нисонова. Его напарнику удалось скрыться.

Инцидент произошел 8 марта. По словам пресс-офицера 72-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Елены Мокренчук, Нисонов подобрался к украинским позициям очень близко – метров на 40. «Его заметили, доложили командиру, получили приказ стрелять в ответ», – сообщила она.

Мокренчук предположила, что убитый был из ГРУ (российское Главное разведывательное управление. – Ред.).

При себе у него был российский паспорт, в котором указано, что место рождения – город Кува Ферганской области Узбекистана, военный билет ДНР (Донецкая Народная Республика – непризнанное формирование на территории оккупированной Донецкой области в Украине. – Ред.), снайперская винтовка и другие вещи.

Пресс-секретарь бригады сказала, что не знает, отправили ли тело покойного родственникам, – личность погибшего изучает Служба безопасности Украины.

На войну уехал из Красноярска

Ц-1 нашел профайл Нисонова на украинском сайте «Миротворец», где собрана информация обо всех воюющих на стороне ДНР, в том числе и представителей Центральной Азии.

Незадолго до гибели, 4 марта, Маруфжону исполнилось 34 года. Он уроженец Ферганской области. Окончил школу № 19 в Фергане, в 2001 году – юридический техникум.

В военном билете ДНР указано, что он холост, его мама – Шарафан, 1963 года рождения, а отец Намир – 1960-го. Билет выдан в октябре 2015-го.

Похоже, Нисонов давно переехал в Россию. Он проходил военную службу в Уфе в воинской части 77210 СКА ВВС в 2003–2005-м, а в 2010-м работал в Красноярске на «ООО АКРА». В этом городе живет и девушка убитого – Кристина Брызгалова.

10 марта Кристина опубликовала «Вконтакте» приглашение для друзей в кафе, чтобы помянуть Нисонова. Также она написала, что Марат (Нисонов в соцсетях пользовался псевдонимом Марат Асламов) остался героем для своей семьи.

Воюют десантники, СНБшники и парашютисты

Маруфжон Нисонов – далеко не единственный узбек, который принимал участие в вооруженном конфликте на украинской территории. По данным «Миротворца», на Донбассе воевали больше двадцати выходцев из Узбекистана.

Есть и жертвы: по данным ресурса, в 2015-м погибли уроженец Самарканда Марат Бугенов с позывным «Казах» и уроженец Андижана Шукурулло Дадабоев.

Ц-1 изучил профайлы выходцев Узбекистана на «Миротворце». Большая часть наемников прибыла из России или через российских посредников, вербовавших пополнение в 2014–2015 годах.

Исман Оманов, уроженец города Алмалык в Ташкентской области, служил в спецназе СНБ. 37-летний гражданин Узбекистана проходил подготовку в Ростове, а сейчас прикомандирован к группе ГРУ Генштаба России. По данным «Миротворца», Иманов намерен получить гражданство ДНР и остаться жить на Донбассе.

Бахтияр Фатхутдинов с позывным «Гастарбайтер» прибыл из Ташкента.

Нурлан Абдурахманов, уроженец города Риштан, числится старшим разведчиком в подразделении «Спарта», награжден медалью «За боевые заслуги» в октябре прошлого года.

Уроженец Учкудука (Навоийская область) Андрей Баягин служил по контракту в российской армии и перед переброской в Украину проходил подготовку в Ростовской области.

Житель Ташкента Олимжон Мамадалиев также несколько лет назад переехал в Россию – в Краснодарский край. В Ташкенте успел поработать менеджером на АК «Узавтосаноат».

Акмал Бахриев числился разведчиком при спецназе ГРУ. 48-летний воин с позывным «Пичак» прописан в столице Узбекистана, на массиве «Чилинзар».

41-летний Рустам Абдуллаев, уроженец Маргилана, в Узбекистане был десантником – стрелком-парашютистом при охране Министерства обороны РУз.

Александр Норкулов родился и вырос в Сырдарьинской области. Он принимает участие в боевых действиях в ЛНР (незаконное формирование на территории Луганской области Украины. – Ред.). Состоял в полку Дремова – командир «народной милиции» Павел Дремов был убит 12 декабря 2015-го, когда ехал отмечать собственную свадьбу.

Борются с «бандеровцами» и «фашистами»

Большинство представителей Узбекистана, воюющих на стороне ДНР и ЛНР, называют борьбу против «бандеровцев» и «фашистов» основным мотивом приезда в зону конфликта.

«Хвала Всевышнему! Сегодня я принял присягу и стал солдатом Новороссии! Победа будет за нами!» – написал у себя на странице в соцсети Шухрат Таниберганов 14 октября 2014-го. О нем мало информации: окончил школу в Ташкенте, в соцсетях позирует в комичной папахе.

Узбекистанец Климентий Лим родился и вырос в Узбекистане – в городе Галазкент, постоянно проживает в Зеленограде (Московская область), успешный юрист. Говорит, что желает уничтожить фашизм, и помнит, что его дед в 30-х годах прошлого века был военным комиссаром на Дальнем Востоке.

Один из самых известных воинов – 32-летний Баходир Турматов. Он воюет на Донбассе более двух лет. Называет себя узбеком, родился в Ташкенте. Жил и служил в армии в Таджикистане, позже занимался строительством и выращивал арбузы.

В 2015-м Турматов рассказывал местным СМИ в ДНР о том, что родные гордятся им и ждут домой. По словам Баходира, его деды также воевали против фашистов, а сам он думал, что бандеровцы давно убиты. Но конфликт на Украине и реанимация фашизма заставили его приехать в зону конфликта. «Я горжусь, что для меня 9 Мая – праздник», – говорит Турматов, который после окончания войны надеется снова взять мастерок и восстанавливать Донбасс.

Единственная женщина с узбекским паспортом на этой войне – 26-летняя Надежда Иванова, которая родилась и выросла в Узбекистане.

Узбекистанцев ценят за «сирийский опыт»

Украинский военный на условиях анонимности рассказал Ц-1, что узбекистанцы, как и другие представители Центральной Азии, – давно не редкость в зоне боевых действий.

На войну они попадали через российских посредников – многие под угрозой депортации из РФ. Участие в зоне боевых действий многим давало возможность получить гражданство ДНР/ЛНР, а потом и России.

Кроме того, участие представителей ЦА необходимо РФ для демонстрации интернационализма «в борьбе против фашистов на Донбассе».

«Узбекистанцы воюют не только за идею. Сначала вербовщики обещали до 250 долларов США в день, но на самом деле редко платили даже сотню. Некоторые воюют и за 400 гривен в день (15 долларов США. – Ред.). Особенно ценятся люди с опытом войны в Сирии», – резюмирует военный.

Война в Украине

Выходцы из Центральной Азии воюют и на стороне украинцев. Самый известный – уроженец Джизака Шавкат Мухаммад, солдат батальона «Айдар».

Осенью 2016-го Украина отказала ему в предоставлении статуса беженца.

Также узбеки есть в мусульманской сотне, сформированной из представителей крымских татар и ряда добровольцев.

Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины начались в апреле 2014-го.

Против украинской армии выступали местные жители, регулярные части российской армии и наемники.

Минские соглашения, подписанные в сентябре 2014 года и феврале 2015-го, предусматривали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но были многократно нарушены.

В ходе конфликта в Украине погибло более 10 тысяч человек. Сегодня Донецкая и Луганская области представляют собой территорию замороженного конфликта между Украиной и Россией с периодическими перестрелками.