Как внедрить проект о возобновляемой энергии в Узбекистане?

Герман Трещалов вернулся в Ташкент с финала инновационного конкурса Госдепа США в Бахрейне с утешительным призом – в интервью Ц-1 он рассказывает о важности внедрения его изобретения в Узбекистане.

Финал Международного конкурса инновационных идей и технологий (GIST), организованного Американской ассоциацией содействия развитию науки (AAAS) под патронажем Государственного департамента США, прошел с 16 по 18 апреля в Бахрейне.

Одним из двенадцати финалистов конкурса стал проект о возобновляемой энергии инженера из Ташкента Германа Трещалова. Согласно проекту изобретателя из столицы Узбекистана, возобновляемую энергию можно получать за счет увеличения эффективности малых гидроэлектростанций. Получаемая энергия могла бы использоваться в отдаленных населенных пунктах, а также для ирригационных целей.

Несмотря на то что многие эксперты сулили проекту Трещалова призовое место, в Бахрейне он получил лишь утешительный приз: 1500 долларов.

В интервью Ц-1 Герман рассказывает о конкурсе, его пользе и возможности внедрения своего изобретения в Узбекистане.

– Герман, поздравляем с участием в финале международного конкурса, не считаете, что это само по себе – победа?

– Спасибо, хоть мы и были удивлены решением жюри, но все же можем сказать, что получили бесценный опыт, нашли множество потенциально полезных контактов для развития нашего проекта за рубежом.

– Какое представление вам дал конкурс о развитии научной мысли, над чем сейчас работают ученые и изобретатели мира?

– Конкурс, на котором мы участвовали, является лишь решением более локальных вопросов в развивающихся странах, поэтому по нему нельзя делать глобальных выводов об общемировых тенденциях эволюции научной мысли.

Но многие участники конференции в Бахрейне, узнав суть нашего проекта, были просто в восторге и сулили ему хорошие перспективы.

Отдельные финалисты конкурса, даже будучи в некотором роде нашими конкурентами, прогнозировали ему завоевание не ниже, чем второе место.

Однако призовые места на конкурсе заняли проекты, решающие исключительно локальные вопросы в отдельно взятых странах, тогда как наш проект и еще несколько других призваны решать более глобальные проблемы, в частности вопросы экологии и изменения климата в мировом масштабе.

– Что из итогов самого конкурса могла бы почерпнуть такая страна, как Узбекистан? Ведь там были новаторы со всего мира?

– На конкурсе GIST нашими участниками был пройден весьма интересный и полезный тренинг по предпринимательству и менеджменту, опытом которого мы готовы поделиться с будущими участниками данного конкурса от Узбекистана.

Этот вопрос в ближайшее время мы думаем обсудить и урегулировать с Министерством инновационного развития Узбекистана, которое заинтересовано в подобных инициативах.

Однако, как я говорил, GIST – это лишь часть глобального конгресса предпринимателей (Global Entrepreneurship Conference), на котором обсуждались и более общие тенденции развития предпринимательства в мире.

Кроме того, от нашей страны в конгрессе приняли активное и продуктивное участие представители от GEN (Global Entrepreneurship Network) и Союза молодежи Узбекистана.

Так что можно с уверенностью сказать, что Узбекистан уже достаточно интегрирован в данную систему, думаю, есть хороший потенциал и тренд на увеличение этой интеграции и в сфере предпринимательства, с привлечением и молодежных организаций Узбекистана, и по трансферу идей и технологий.

Это позволит Узбекистану привлечь внешние инвестиции в страну, а также более активно представлять на международном уровне свои инновационные и научные проекты в различных сферах.

Кроме того, я уверен, что Узбекистан имеет в этом огромный потенциал, с учетом его многонациональной культуры, социальной, экономической стабильности и гендерного равенства.

– Можете конкретнее рассказать? Что значит с вами ведут разговоры из министерства – это просто вежливый разговор или они видят возможность и необходимость реализации вашего проекта?

– В соответствии с недавним Указом президента, предписывающим всестороннюю поддержку инициативных граждан Узбекистана, мы обратились в Мининноваций для оказания практической поддержки нашему инновационному проекту.

К сожалению, министерство не успело оказать нам существенной практической поддержки до нашего отъезда в Бахрейн вследствие лимита времени и каких-то других внутренних организационных проблем, которые нам объяснить не сумели.

Уверен, если эта поддержка была бы оказана вовремя, то шансы на занятие призового места в конкурсе GIST у нас были бы заметно выше.

То есть в министерстве пока имеются какие-то препятствия по исполнению резолюций высших органов государства, но, надеюсь, в ближайшее время они будут устранены.

Однако мы получили от Мининноваций документ, и уже не один, с благодарностью за наши инициативы, а также с предложением продолжения сотрудничества и приглашением нас в министерство для обсуждения данных вопросов.

Надеюсь, о результатах этого совещания и вариантах сотрудничества по продвижению нашего проекта в Узбекистане я смогу сообщить дополнительно несколько позднее и более подробно.

– Какую пользу узбекистанцы могут получить от внедрения вашего проекта?

– Мы считаем, что наш проект может быть весьма востребован в Узбекистане и во всем мире, в особенности в развивающихся странах Африки, Латинской Америки, в Азии и Китае. Особенно в странах с теплым климатом, где реки не замерзают круглый год.

К нам неоднократно обращались потенциальные заказчики в Узбекистане, ознакомившиеся с нашими публикациями, научными статьями и моими интервью в СМИ, с просьбой реализовать этот проект локально для них, в их местности.

Однако наш проект находится пока только в стадии идеи – стартапа, развитие которого в Узбекистане возможно лишь при участии госструктур, поскольку водные ресурсы в нашей стране – это государственная собственность, и до сих пор на законодательном уровне еще не решен вопрос о возможности использования водных ресурсов для проектов, аналогичных нашему.

Поэтому, когда мы предлагаем потенциальным заказчикам самим урегулировать данный вопрос с местными властями, на этом все и останавливается.

Наши же попытки предложить свой проект госорганизациям, на которые указами президента и правительства возложены функции развития малой гидроэнергетики в стране, в частности – АО «Узбекгидроэнерго» и АО «Гидропроект», также встречают какое-то непонятное сопротивление со стороны этих структур, и дело не движется.

Но, как упоминалось выше, подобные проекты могут быть весьма востребованы в Узбекистане. Это подтверждается тем, что ранее на аналогичные проекты различным организациям уже выдавались государственные гранты, которые были освоены. Но, как мне сказали на одном из совещаний исполнители таких проектов, до сих пор они так и не были доведены до коммерческой реализации.

Поэтому на настоящий момент можно считать, что госсредства, потраченные на данные проекты, пока не имеют должной отдачи.

Как я упомянул выше, многие, кто познакомился с нашим проектом, пророчат ему большие перспективы; думаю, что он способен скоординировать и скомпилировать все ранние наработки узбекистанских изобретателей в этой области.

А учитывая нашу инновационную идею и применение ранних наработок в этой области, осуществленных другими организациями на выданные ранее государственные гранты, мы бы смогли и довести наш проект до промышленного серийного производства, и помочь другим организациям коммерциализировать свои разработки.

На совещании, проведенном по моей инициативе в АО «Узбекгидроэнерго» в конце прошлого года, этот вопрос мной активно поднимался, но был проигнорирован.

Надеюсь, участие нашего проекта в финале глобального международного конкурса и представления его широкой аудитории на мировом уровне поможет сдвинуть этот процесс с мертвой точки в Узбекистане.

Но, кроме того, мы рассматриваем и варианты развития нашего проекта за рубежом благодаря информации, полученной нами на международном конгрессе предпринимателей в Бахрейне.

– Спасибо, Герман, все же надеемся на реализации вашего проекта в Узбекистане, удачи!