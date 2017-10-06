Коллектив Ц-1 на курсах повышения профессионального мастерства

Дорогие читатели,
Коллектив информационной службы Ц-1 с 6 по 11 октября отлучается на учебу.
С уважением,
Редакция.
Дорогие читатели,
Коллектив информационной службы Ц-1 с 6 по 11 октября отлучается на учебу.
С уважением,
Редакция.
Юнусабадский районный суд Ташкента поместил под стражу журналиста Бобомурода Абдуллаева по подозрению в подготовке госпереворота по указке оппозиции из НДУ.Узбекистан
Задержание на хлопковых полях Ташкентской области журналистов немецкого журнала «Штерн» и местных активистов закончилось шикарным обедом за счет хокимията.Узбекистан
Ведущие СМИ США сообщили об акте вандализма кыргызстанского студента Нуртилека Бакирова, оставившего надпись на памятнике Линкольну в Вашингтоне.Мир
Грин-кард-2019, несмотря на ужесточение миграционной политики Дональда Трампа, все же состоится. Стала известна дата заявки на получение вида на жительство в США...Мир
Казахстанские болельщики разочарованы боксерским поединком в Лас-Вегасе между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, признав, что его итог был заранее обговорен.Мир
Младшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова презентовала в Париже очередной проект – на этот раз экологический. Ее партнеры не спрашивают о происхождении денег.Мир