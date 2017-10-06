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    Коллектив Ц-1 на курсах повышения профессионального мастерства

    Дорогие читатели,

    Коллектив информационной службы Ц-1 с 6 по 11 октября отлучается на учебу.

    С уважением,

    Редакция.

    Источник:Ц-1
    Теги: Ц-1 Центр-1
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