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    Контроль над пассажироперевозками в РФ после гибели узбекистанцев

    Ространснадзор начал проверку исполнения транспортного законодательства РФ после гибели 17 узбекистанцев при столкновения автобуса с поездом во Владимирской области.

    Казахстанский автобус, пассажиры из Узбекистана и поезд в России.... Фото: kolesa.kz
    Казахстанский автобус, пассажиры из Узбекистана и поезд в России…. Фото: kolesa.kz

    Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России проводит проверку исполнения транспортного законодательства в связи с аварией, случившейся 6 октября с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде в Покрове Владимирской области.

    В результате столкновения автобуса с поездом погибли 17 человек, включая двух детей. Большинство жертв были гражданами Узбекистана.

    Особое внимание будет уделено вопросам безопасности пассажирских перевозок, в том числе на железнодорожных переездах.

    Ространснадзор проверит железнодорожные переезды при участии представителей Российских железных дорог (РЖД) и собственников путей необщего пользования.

    Что касается водителя автобуса Нургали Сарманова, гражданина Казахстана, оставшегося в живых, Мещанский суд Москвы вынес решение о его аресте. Оказалось, что транспорт был непригоден для перевозки пассажиров.

    По данным Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, казахстанский автобус выполнял нерегулярные пассажирские перевозки. Эксперты «Группы ГАЗ», изучив обстоятельства ЧП, заключили, что автобус выработал свой эксплуатационный ресурс более 15 лет назад.

    Фото: ТАСС
    Фото: ТАСС

    Кроме того, в документах маршрута были указаны только 44 пассажира вместо 57 человек.

    Сарманов, зная о непригодности автобуса для перевозки пассажиров, продолжал оказывать услуги. Следствие обвиняет его по статье 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц»).

    Следственный комитет России (СКР) задержал также организатора перевозки пассажиров. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СКР.

    Как это было

    В ночь на 6 октября автобус «Мерседес-Бенц» с гражданами Узбекистана, направлявшийся в Москву, заглох на железнодорожном переезде станции Покров в Петушинском районе Владимирской области.

    В этот момент переезд пересекал поезд «Санкт-Петербург – Нижний Новгород».

    На крейсерской скорости железнодорожный состав протаранил автобус со спящими пассажирами. Экстренное торможение поезда не предотвратило столкновения.

    По словам посла Узбекистана в России Бахрома Ашрафханова, вопреки сообщениям в российских СМИ попавшие в ДТП узбекистанцы работали в России легально.

    Во Владимирской областной администрации подтвердили, что все пассажиры автобуса работали в Егорьевском районе Московской области.

    8 октября спецрейс Министерства обороны Узбекистана доставил тела погибших и пострадавших на родину. Компания РЖД выплатила всем участникам ДТП по пять тысяч рублей (90 долларов), Узбекистан окажет семьям пострадавших социальную помощь.

    Аварии с участием граждан Узбекистана в России и Казахстане случаются регулярно. В большинстве случаев причина кроется в халатности перевозчиков и тяжелых погодных условиях.

    Только в 2017 году на дорогах этих стран при групповых перевозках погибли свыше 35 граждан Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: авария в Казахстане ДТП в России Казахстан
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