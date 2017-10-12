Контроль над пассажироперевозками в РФ после гибели узбекистанцев

Ространснадзор начал проверку исполнения транспортного законодательства РФ после гибели 17 узбекистанцев при столкновения автобуса с поездом во Владимирской области.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России проводит проверку исполнения транспортного законодательства в связи с аварией, случившейся 6 октября с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде в Покрове Владимирской области.

В результате столкновения автобуса с поездом погибли 17 человек, включая двух детей. Большинство жертв были гражданами Узбекистана.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасности пассажирских перевозок, в том числе на железнодорожных переездах.

Ространснадзор проверит железнодорожные переезды при участии представителей Российских железных дорог (РЖД) и собственников путей необщего пользования.

Что касается водителя автобуса Нургали Сарманова, гражданина Казахстана, оставшегося в живых, Мещанский суд Москвы вынес решение о его аресте. Оказалось, что транспорт был непригоден для перевозки пассажиров.

По данным Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, казахстанский автобус выполнял нерегулярные пассажирские перевозки. Эксперты «Группы ГАЗ», изучив обстоятельства ЧП, заключили, что автобус выработал свой эксплуатационный ресурс более 15 лет назад.

Кроме того, в документах маршрута были указаны только 44 пассажира вместо 57 человек.

Сарманов, зная о непригодности автобуса для перевозки пассажиров, продолжал оказывать услуги. Следствие обвиняет его по статье 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц»).

Следственный комитет России (СКР) задержал также организатора перевозки пассажиров. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СКР.

Как это было

В ночь на 6 октября автобус «Мерседес-Бенц» с гражданами Узбекистана, направлявшийся в Москву, заглох на железнодорожном переезде станции Покров в Петушинском районе Владимирской области.

В этот момент переезд пересекал поезд «Санкт-Петербург – Нижний Новгород».

На крейсерской скорости железнодорожный состав протаранил автобус со спящими пассажирами. Экстренное торможение поезда не предотвратило столкновения.

По словам посла Узбекистана в России Бахрома Ашрафханова, вопреки сообщениям в российских СМИ попавшие в ДТП узбекистанцы работали в России легально.

Во Владимирской областной администрации подтвердили, что все пассажиры автобуса работали в Егорьевском районе Московской области.

8 октября спецрейс Министерства обороны Узбекистана доставил тела погибших и пострадавших на родину. Компания РЖД выплатила всем участникам ДТП по пять тысяч рублей (90 долларов), Узбекистан окажет семьям пострадавших социальную помощь.

Аварии с участием граждан Узбекистана в России и Казахстане случаются регулярно. В большинстве случаев причина кроется в халатности перевозчиков и тяжелых погодных условиях.

Только в 2017 году на дорогах этих стран при групповых перевозках погибли свыше 35 граждан Узбекистана.