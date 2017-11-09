Коррупция – секрет выигрыша узбекистанцами Грин-кард

Расследование американских журналистов разоблачает коррупционные схемы, по которой граждане Узбекистана выигрывают в лотерею Грин-кард.

Теракт, который устроил гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов 31 октября в центре Нью-Йорка, в результате которого погибли 8 человек, заставил американские СМИ заняться изучением феномена выигрыша узбекистанцами лотереи Грин-кард.

29-летний Саипов в 2010 году выиграл в лотерею и легально въехал в США с правом на постоянное местожительство.

Американское издание One American News network выпустило сюжет, в котором утверждается, что злоупотребления и коррупция при участии в лотерее позволили тысячам узбекистанцев въехать в США.

Основу успеха в выигрыше лотереи, по данным издания, составляет массовость подачи заявок гражданами этой страны или же различными фирмами, выступающими от их имени.

Так, если в 2007 году на Грин-кард подали 119 711 граждан Узбекистана, то в 2015-м – 1 387 420. Это 12-кратный рост.

Хотя на количество выигрышей массовый сброс заявок не влияет – за период с 2005 по 2015 год вид на жительство в США получили более 20 000 граждан Узбекистана. Но участие в лотерее максимально большого количества претендентов позволяет посредническим фирмам в Узбекистане наживаться за счет победителей.

Они скупают базы данных махаллей, предприятий и вузов. Затем вытаскивают личные данные и подают сотни тысяч заявок.

Одна анкета может подаваться несколько раз, лишь с небольшим изменением в написании фамилии претендента.

А если какая-то из анкет выиграла, то победителю, который до этого момента мог и не знать о своей заявке, предлагают выкупить документы: по 3 тысячи долларов США за каждого члена семьи.

Грин-кард позволяет победителю взять с собой ближайших родственников. Посредники поэтому активно предлагают холостым победителям лотереи обзавестись второй половиной и берут за это вознаграждение.

Президент США Дональд Трамп, говоря об узбекистанце Саипове, которого он несколько раз назвал «животным», с возмущением рассказал, что тот указал 23 человека в графе «Родственники».

Трамп выступил категорически против продолжения розыгрышей Грин-кард, говоря о том, что страна не должна приглашать столь случайным образом людей из других стран переселиться в США.

Авторы сюжета One American News network согласны, что лотерея представляет собой угрозу национальной безопасности США.

Саипова называют идиотом

Американские СМИ также продолжают изучать прошлое Сайфулло Саипова и анализировать причины его радикализации.

Американский журнал The Atlantic назвал его «полным идиотом», который даже не сумел воспользоваться руководством радикальных исламистов и устроить массовую резню.

Впрочем, даже несмотря на провал, он заставил Трампа ужесточить проверки иностранцев и повлиял на отношение ко всем мусульманам, въезжающим в США.

А это полностью соответствует целям радикальных исламистов, которые хотят посеять страх в западном обществе и вызвать чувство неуверенности у граждан путем разрушения демократических институтов.

Узбекистанцы предпочитают Бруклин

Журналисты американской ежедневной газеты The New York Times посетили Бруклин – крупнейший узбекский анклав в Нью-Йорке.

Издание сообщает, что из 55 177 иммигрантов из Узбекистана, переехавших в США, почти половина – 25 657 человек – проживают в Нью-Йорке.

Чаще всего узбекистанцы селятся в Бруклине: так, по данным опроса американских сообществ, в 2000 году в районе было зарегистрировано 5 033 узбеков. К 2015 году это число увеличилось до 13 651, согласно статистике, составленной Queens College.

Один показательный факт, который свидетельствует о росте узбекской общины: в Бруклине пять месяцев назад открылся первый узбекский супермаркет.

Опрошенные журналистом узбекистанцы сообщили, что им стыдно за соотечественника, они говорят, что Саипов был иммигрантом, который не нашел своего пути в этой стране.

Также в Бруклине вспомнили, что в феврале 2015 года 24-летний узбекистанец Абдурасул Джурабоев был арестован вместе с двумя сообщниками за попытку вступить в ряды ИГИЛ. 27 октября, всего за четыре дня до теракта, совершенного в Нью-Йорке Саиповым, Джурабоева приговорили к 15 годам лишения свободы.

Интересно, что в Южном Бруклине с 2009 года жили и родители Назимы Одиловой – жены и матери троих детей Саипова. Корреспондент отмечает, что сестра Назимы носит хиджаб и отказывается от общения с журналистами.